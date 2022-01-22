Що відомо про чоловіка Аніти Луценко і як він виглядає (фото)

Аніта Луценко показала свого коханого / Фото: instagram.com/anitasporty

Зіркова тренерка Аніта Луценко, яка нещодавно розповіла про смерть ексбойфренда, опублікувала в Instagram-профілі серію світлин зі своїм чоловіком.

Його Аніта ховала від публіки довгий час, але раптово наважилася виставити романтичні кадри на загальний огляд.

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Аніта Луценко та її чоловік Олександр / Фото: instagram.com/anitasporty

Закохані зображені на скелястому березі. Обидва одягнені у спортивний одяг, обіймаються та цілуються – справжня ідилія!

Аніта Луценко показала свого громадянського чоловіка / Фото: instagram.com/anitasporty

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Виявилося, що чоловік Аніти Луценко носить вуса та бороду.

Аніта Луценко показала свого чоловіка Олександра / Фото: instagram.com/anitasporty

Що Аніта Луценко розповідає про чоловіка

Багато відомих людей дотримуються позиції "щастя любить тишу" і намагаються максимально вберегти своє особисте життя від чужих очей. Так робить і Аніта Луценко.

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Разом із Олександром Лозовцовим спортсменка вже близько семи років. Вони мають спільну дитину – доньку Мію. Офіційно пара не розписана, хоча торік Луценко розповідала в інтерв'ю, що чекає на пропозицію руки та серця від коханого.

Олександр Лозовцов – духовний практик / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Олександр – майстер цигун (комплекс вправ зі східних практик). Займається він цим уже 25 років. Чоловік проводить семінари та практичні заняття.

Минулого літа Олександр вперше потрапив у кадр разом із Анітою. Це сталося в Грузії, коли пара гостювала у Іраклі Макацарія.

Олександр Лозовцов та Аніта Луценко / Фото: YouTube

Раніше Аніта Луценко показала, як виглядала сім років тому.