"Та ср*ти на них усіх": Злата Огнєвіч порадила, як ставитись до Регіни Тодоренко та інших зірок-рашистів

Злата Огнєвіч не бачить сенсу критикувати Регіну Тодоренко / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/reginatodorenko

Корінна одеситка Регіна Тодоренко ігнорує війну в Україні, як і більшість її російських колег. І поки путінські солдати цинічно та по-звірські вбивають, ґвалтують та мародерять на її батьківщині – вона спокійно собі продовжує працювати та жити в країні-агресорці, ніби нічого й не відбувається.

За таку громадянську позицію Тодоренко вже жорстко розкритикували чимало українських селебретіс. Ба більше, Катя Осадча запропонувала забрати в Регіни український паспорт, бо ж його потрібно заслужити.

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Водночас Злата Огнєвіч вважає, що намагатись достукатись до Регіни та інших знаменитостей-"мовчунів" або ж засуджувати їх – це марна трата часу. Такі люди не заслуговують уваги і того, щоб про них говорили.

Для мене такий незрозумілий тренд зараз – звертати увагу на те, хто там з акторів чи артистів в Росії щось про нас сказав, чому Регіна Тодоренко мовчить. Та ср*ти на них усіх! Просто не звертайте на них уваги. Вам що, так цікаво чому вони мовчать?!, – висловилась Огнєвіч.

До речі, Світлана Тарабарова також не коментує позицію Регіни Тородоренко. Співачка зізнається, що хоче, але не може звільнити свою злість.