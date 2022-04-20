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Тодоренко никак не угомонится: телеведущая нашла еще один способ оправдать свое молчание

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 08:15
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Спустя почти два месяца с начала войны Регина Тодоренко продолжает свою риторику "мир во всем мире"
Регина Тодоренко устала от хейта
Регина Тодоренко устала от хейта / Фото: Скриншот из YouTube

Одесситка Регина Тодоренко призналась, она не будет говорить войне в Украине из-за разногласий с мужем – российским певцом Владом Топаловым.

Телеведущая уже несколько дней у себя в InstaStories проводит опросы об интернациональных парах. И, оказывается, не просто так. В то время как рашисты убивают украинцев, Тодоренко думает, как спасти любовь.

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Регина объявила, что готовит проект, который должен помочь интернациональным парам сохранить любовь в военное время.

Телеведущая уже заранее предупредила, что многие не поймут ее новое творение.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Тодоренко уже пыталась оправдать свое молчание. Она сняла интервью с психологом, которое раскритиковали

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К слову, в Сети Тодоренко досталось не только за молчание о нападении России, но и за неуместный контент. В то время пока российская армия обстреливает украинские города Регина в Instagram делает разбор гардероба и советует, какой фильм о войне посмотреть.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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