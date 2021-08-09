Дана Борисова заявила про наркозалежність Стаса П'єхи: Зривається раз в чотири місяці

Дана Борисова заявила, що Стас П'єха вживає наркотики / Фото: instagram.com/danaborisova_official, instagram.com/wolfieha

Кілька років тому Стас П'єха зізнався, що переніс інфаркт у досить молодому віці через вживання наркотичних засобів. Співак у своїх інтерв'ю вже не раз розповідав про свою наркозалежність і як йому вдалося з нею впоратися. Але телеведуча Дана Борисова у себе в Instagram заявила зворотнє: у співака бувають зриви.

З чого почався конфлікт Дани Борисової та Стаса П'єхи:

У новому своєму інтерв'ю Стас П'єха, розповідаючи про свою наркозалежність, згадав Дану Борисову, яка теж раніше мала проблеми з наркотиками. Він засумнівався в тому, що телеведуча повністю одужала. П'єха зазначив: сім місяців, проведених Даною в спеціалізованому центрі на Самуї, не дали належного ефекту.

Така заява обурила Дану Борисову. У себе в Instagram вона вирішила висловитися з цього приводу. Дана не розуміє, чому вона так цікавить Стаса, коли вони бачилися лише один раз в житті.

Це я чую від людини, яка сама зривається раз в чотири місяці і прокапується після цього у власній клініці? Однак поважаю і абсолютно без образ ставлюся до Стаса, хоча є і власна думка з цього приводу, – заявила Борисова.

Дана заявила, що П'єха не може робити медичні висновки про наркостатус інших людей, оскільки є співаком, а не лікарем, і, до того ж, він не бачив її аналізів.

Стас П'єха не прокоментував заяву Дани Борисової.

Інші новини про співака: