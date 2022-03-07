Данилка хотіли заманити в Росію перед війною: "Вони обкручували мене близько двох місяців"

Андрій Данилко розповів, як йому пропонували виїхати до росії / Фото: YouTube

Раніше Андрій Данилко заявив, що змінив рядок у своєму хіті, який так дратував росіян, і тепер завжди співатиме "раша, гудбай". Під час бесіди із Дмитром Гордоном український артист також розповів, як його активно запрошували "повернутись" на російське ТБ.

За словами Данилка, це відбувалося за два місяці до вторгнення Росії на нашу територію. Тоді йому почали надходити дзвінки від представників російських телеканалів з пропозиціями про співпрацю.

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Андрію, давайте ми повернемо вас на телешоу, повернемо в Росію, – зверталися до Данилка.

Андрій підкреслив, що нікуди не збирався їхати, але такий інтерес до його персони видався йому підозрілим, враховуючи, що він не був у Росії давно.

Я говорю: "Ні, я взагалі не збираюся". Я туди не їздив сто років, востаннє там був, напевно, у 2016 чи 2017 році, – розповів Гордону Данилко.

Український артист наголосив, що його вмовляли поїхати до Росії і навіть запропонували назвати суму, за яку він погодився б на умови.

Вони обкручували мене близько двох місяців, і потім приходить смс, коли я їх уже послав туди: "Назвіть суму, за скільки ви готові переїхати". Я говорю: "Скільки вам заплатити, щоб ви більше мені не дзвонили?" – поділився Андрій Данилко.

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Раніше повідомлялося, що український суд дозволив заарештувати Миколу Баскова за підтримку війни, а Ірина Венедіктова порадила російському співаку шукати юристів, доки є час.

Крім того, Олега Газманова заочно заарештували в Україні та оголосили у міжнародний розшук.

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