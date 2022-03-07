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"Тільки раша, гудбай": Андрій Данилко поміняв рядок у своєму хіті, який так дратував росіян

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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7 березня, 13:51
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Саме через пісню Dancing Lasha Tumbai у 2007 році Данилко влип у скандал
Андрій Данилко висловився про своє ставлення до росії
Андрій Данилко висловився про своє ставлення до росії / Фото: YouTube

Росіяни чули у пісні, з якою Вєрка Сердючка посіла друге місце на "Євробаченні-2007", образливі для себе слова "раша, гудбай".

У розмові з Дмитром Гордоном, опублікованій у YouTube, Андрій Данилко згадав, як Філіп Кіркоров питав тоді, чи справді Сердючка співає про "рашу".

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А тепер український артист заявив, що справді змінює слова у своєму хіті.

Хлопці, з 24 лютого, жодного "лаша тумбай" у цій пісні... це лише "раша, гудбай". Я не співав це. Ви хотіли почути це, ось ви це почули, – сказав Андрій Данилко.

Висловився Андрій Данилко і про артистів (Кіркорова, Баскова, Газманова), які підтримують агресію Путіна. На думку зірки, їхня позиція – це боягузтво.

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Раніше російський співак Стас Михайлов заявив, що Росія не воює з Україною. Він вважає, що зараз треба підтримувати Путіна, а санкції назвав війною Заходу проти Росії.

Ми також писали, що українські виконавці прокоментували скандальну заяву Баскова.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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