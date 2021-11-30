Демі Мур запідозрили у новій пластиці: Що вона зробила з обличчям (фото)

Демі Мур дорікнули через захоплення пластичними операціями / Фото: Twitter

Голлівудська зірка, якою нещодавно виповнилося 59 років , з'явилася на червоній доріжці у кутюрній модній премії у сукні Fendi, вишиті кристалами Swarovski, з чорним шлейфом. Але увагу прихильники звернули увагу не на вбрання актриси, а на зовнішність.

У Мережі запідозрили, що Демі Мур зробила чергову пластичну операцію.

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Демі Мур запідозрили у пластиці обличчя / Фото: Getty Images

У Мережі обговорюють зовнішність Демі Мур / Фото: Getty Images

У коментарях на Daily Mail стали писати, що Демі Мур все складніше впізнати.

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"Що Демі Мур зробила з обличчям"

"Демі виглядає як забальзамований труп"

"Демі Мур має подати до суду на того, хто розрізав їй обличчя навпіл"

Скріншот: Daily Mail

Скріншот: Daily Mail

Скріншот: Daily Mail

Скріншот: Daily Mail

Нагадаємо, на початку року у Мережі вже обговорювали зміни зовнішності Демі Мур. Акторка ж чутки про пластику не коментує.

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