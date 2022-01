Річниця смерті Деміса Русоса: як зараз живе сім'я артиста?

Легендарный маестро назавжди в наших серцях / Фото: Getty Images, открытые источники

25 січня 2015 року пішов із життя знаменитий музикант Деміс Русос. Виконавця не стало у віці 68 років. Сьогодні у багатьох в плейлистах звучать його треки, а ми ділимося інформацією про його сім'ю.

Деміс Русос в молодості / Фото: Getty Images

Реклама

Деміс Русос: цікаві факти

Деміс Русос – грецький співак, який за свою тривалу кар'єру встиг видати близько 40 оригінальних альбомів.

Артист володів багатьма музичними інструментами: грав на трубі, гітарі, контрабасі та органі.

У 1971 році Деміс Русос розпочав сольну кар'єру, а до цього, у 1963 році, виступав у колективі разом із Вангелісом та Лукасом Сідерасом у групі "Aphrodite's Child". Перший великий успіх до артиста прийшов після виходу альбому Forever & Ever.

Реклама

Хіти, які зібрали рекордні прослуховування та продажі: From Souvenirs to Souvenirs (1975), Goodbye my Love, Goodbye (1973), Forever and Ever (1973), My Only Fascination (1974), Lovely Lady of Arcadia (1973), We Shall Dance (1971), My Reason (1972), Someday Somewhere (1973).

Деміс Русос брав участь у записі саундтреків до фільмів "Вогняні колісниці" та "Той, що біжить по лезу".

Реклама

Артист помер 25 січня 2015 року від раку підшлункової залози в Афінах. Новини про смерть Деміса Русоса сім'я відклала до 26 січня, щоб не вплинути на вибори, які на той момент були у країні.

Сім'я Деміса Русоса: як живуть зараз і чим займаються

Що стосується особистого життя, Деміс Русос в юності був дуже охочий до жінок та міг похвалитися численними романами.

Першою дружиною артиста була дівчина Монік, з якою вони одружилися ще коли Русос тільки-но починав свій творчий шлях. Але увага прихильниць зробила свою справу. Коли жінка зрозуміла, що сімейне життя не стоїть у Русоса на першому місці, вона з донькою Емілі поїхала до родичів у Франції. Артист довго не сумував і одружився вдруге на дівчині Домініці, хоч після розлучення не минуло ще й року. Друга дружина народила артисту сина Сиріла. Але й другий шлюб закінчився розлученням, де любовні пригоди артиста також зіграли не останню роль.

Деміс Русос завжди був улюбленцем жінок / Фото: Getty Images

Третьою дружиною Русоса стала американська модель Памела.

Найдовшим шлюбом Русоса став його роман із француженкою Марією-Терезою , інструктор з йоги. Їхнє знайомство відбулося у 1994 році. Вона не дочекалася пропозиції руки та серця, але цей союз продовжився до кінця життя артиста.

Про особисте життя жінок Деміса Русоса зараз мало що відомо.

Деміс Русос на сцені / Фото: Getty Images

Але є трохи інформації про дітей. Зараз дочка артиста Емілі живе у Парижі. Нині їй 52 роки. Вона актриса. Зніматися почала 2002 року. Серед її робіт фільми "Малюй або займайся любов'ю", а також "Корпорація пригод: У пошуках короля Артура".

Емілі Руссос / скріншот

Емілі з батьком

Раніше вона робила невелику документалку про знаменитого батька.

Також Емілі пише сценарії для телебачення, тривалий період вона була менеджером у французькому офісі батька.

А син Сиріл живе у Греції. Там він працює діджеєм, усіляко намагається просувати творчість батька. Він, до речі, наприкінці 90-х зробив клубну версію Forever And Ever.

Руссос із сином, донькою та дружиною / скріншот

Сиріл Руссос, до речі, зовні шалено подібний до свого знаменитого батька. Для просування своєї творчості він активно веде сторінку у Facebook .

Син Деміса Русоса / Фото: Facebook

Цього дня вони точно згадують свого знаменитого батька, вдаючись до ностальгії...

Також читайте, як живе сім'я Мурата Насирова після його відходу.