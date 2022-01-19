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15-та річниця смерті Мурата Насирова: як зараз живуть дружина та діти покійного артиста

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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19 січня, 21:30
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У річницю смерті Мурата Насирова розповідаємо, як без нього живуть його діти та дружина
Рідним Мурата Насирова довелося вчитися без нього...
Рідним Мурата Насирова довелося вчитися без нього... / Фото: открытые источники

19 січня 2007 року, у віці 37 років, трагічно загинув знаменитий музикант Мурат Насиров. Його хіти "Я — это ты", "Мальчик хочет в Тамбов", "Ловила на губы" на той час знали напам'ять усі.

Здавалося, що головний успіх артиста ще попереду, але тієї ночі – з 19 на 20 січня 2007 року – все змінилося назавжди. Мурат Насиров випав із балкона своєї московської квартири. Досі справжні причини трагедії у багатьох викликають запитання. Писали, що у всьому винні наркотики, але в організмі ніяких сильнодіючих речовин не було виявлено. Офіційна версія – самогубство у стані депресії. У момент трагедії у квартирі також була донька артиста, яка була свідком того, що сталося. Ще ЗМІ, як версію, називали нещасний випадок: нібито артист міг випадково випасти, обираючи ракурс для фото.

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Мурат Насиров в кінці 90-х був дуже популярний
Мурат Насиров в кінці 90-х був дуже популярний / Фото: uznayvse

І як би не було складно, для його сім'ї життя продовжується. Ми зібрали інформацію про те, чим зараз живуть діти та дружина покійного Мурата Насирова.

Як живе сім'я Мурата Насирова після його смерті

Мурат Насиров та Наталя Бойко познайомилися ще за часів студентства. Офіційно вони так і не розписалися, зате одружилися за уйгурською традицією і стали батьками двох прекрасних дітей: у них народилися дочка Лія і син Акім.

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Мурат Насиров і Наталя Бойко були разом зі студентських років
Мурат Насиров і Наталя Бойко були разом зі студентських років / Фото: https://www.instagram.com/liyanasyrova/

Нині Лії 25 років. У неї так само, як і в батька, є музичний талант: вона чудово грає на гітарі, відвідувала музичну школу. Але як освіту вона обрала не музичну галузь, а факультет міжнародної економіки в Академії ім. Плеханова.

Лія Насирова вирішила не йти музичним шляхом свого батька
Лія Насирова вирішила не йти музичним шляхом свого батька / Фото: https://www.instagram.com/liyanasyrova/

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Вона активно веде Instagram і ділиться із шанувальниками сторінками свого життя. Про особисте відомо небагато: вона незаміжня, подробиці приватного життя не розкриває. Судячи з коментарів у Мережі, дочка Насирова планує у майбутньому доопрацювати невидані твори батька та презентувати їх публіці.

Лія Насирова активно веде сторінку в Instagram
Лія Насирова активно веде сторінку в Instagram / Фото: https://www.instagram.com/liyanasyrova/

Акіму Насирову зараз 21 рік. Він також успадкував музичний талант і щоб стати професійним саксофоністом, вступив до Гнесинського училища, де навчався і його батько.

Акім Насиров активно займається творчістю
Акім Насиров активно займається творчістю / Фото: https://www.instagram.com/akim_nassyrov/

Він пише пісні, багато хто відзначає, що у хлопця тембр голосу схожий на батьківський.

Дорослі діти Мурата Насирова
Дорослі діти Мурата Насирова / Фото: открытые источники

Наталія Бойко, яка раніше виступала під псевдонімом Селена, після смерті Мурата Насирова присвятила себе вихованню дітей. Згідно із заповітом співака, все його майно, включаючи права на пісні, відійшло дітям та найближчим родичам.

Залишившись однією з двома дітьми, Наталя почала давати приватні уроки з вокалу, записувала беки для гурту "А-Студіо", щоб заробити. Нині вона також викладає у школі-студії "Останкіно", серед її учнів є фіналісти російського шоу "Голос".

Наталя Бойко і Мурат Насиров
Наталя Бойко і Мурат Насиров / Фото: открытые источники

Судячи з її рідкісних, але дуже теплих інтерв'ю, Наталя досі любить Мурата і не може змиритися з його втратою. Гучних новин про зміну сімейного статусу у жінки за ці роки так і не було.

Після смерті Насирова його вдова разом із дітьми часто почала відвідувати його батьків в Алма-Аті, де знаходиться могила чоловіка.

Мурат Насиров з головною жінкою його життя – Наталею
Мурат Насиров з головною жінкою його життя – Наталею / Фото: открытые источники

Зараз сім'ї Насирова допомагають його численні друзі, з якими він колись тісно спілкувався.

Хіти Мурата Насирова, які знають усі

Згадаймо кілька безсмертних хітів Мурата Насирова:

Також нагадаємо, сьогодні стало відомо про трагічну кончину Гаспара Ульєля.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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