"Гроші не пахнуть?": Доліну, Баскова, Цой та інших присоромили за участь в Слов'янському базарі

На "Слов'янському базарі" у Вітебську виступили російські артисти. Багато білорусів залишилися задоволені, але були і ті, хто присоромив зірок за підтримку нелегітимної влади

Лариса Доліна, Микола Басков, Аніта Цой та інші російські зірки виступили на фестивалі у Вітебську / Фото: instagram.com/nikolaibaskov, скриншот, instagram.com/larisa.dolina.official

Крім української співачки Таїсії Повалій, яка заспівала на відкритті "Слов'янський базар у Вітебську", на сцені фестивалю виступили і російські артисти. Серед гучних імен – Лариса Доліна, Микола Басков, Тамара Гвердцителі, Аніта Цой і багато інших.

Білоруси були раді бачити улюблених співаків на сцені "Слов'янського базару", проте в коментарях під публікаціями зірок в Instagram багато хто висловив обурення стосовно того, що артисти погодилися приїхати в Білорусь в непростий для країни період. З серпня минулого року в Білорусі проходили протести проти нинішньої влади, коли на виборах нібито переміг Олександр Лукашенко. У країні почалися заворушення, було затримано багато невинних громадян.

У соцмережах багато білорусів просили артистів не приїжджати на "Слов'янський базар", адже фестиваль проходить за підтримки влади. Хтось прийняв це до уваги і відмовився, а хтось ні.

Лариса Доліна виступила на сцені фестивалю з російським артистом Глібом Матвійчуком.

Лариса Доліна і Гліб Матвійчук на "Славянському базарі у Вітебську " / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

30 років фестивалю "Слов'янський базар". Прекрасний привід заспівати нові пісні, які вже полюбилися і зустрітися з колегами! – пише Долина в Instagram.

Деякі підписники артистки залишили обурені коментарі:

Фестиваль цього року для тих, у кого немає совісті і честі.

Що тут чудесного? Підтримувати диктатора і його хунту? Гроші не пахнуть?

Ганьба співати там, де репресії, насильство і тортури.

Це все проплачено і при нелегітимній владі.

Скріншот: Instagram

Микола Басков теж погодився виступити на фестивалі, проте йому завадило погане самопочуття. 15 липня, до слова, у Баскова навіть з'явилася іменна зірка в Вітебську.

На Площі лауреатів була закладена моя іменна зірка, тим самим вписавши моє ім'я в музичну історію легендарного фестивалю, – пише Басков.

Багато хто став бажати Баскову якнайшвидшого одужання, проте негативних коментарів артисту уникнути не вдалося:

Хоч такий привід знайшовся, щоб не брати участь в балагані під час чуми.

Ну ось чесно, не варто і їхати. Зірка на алеї в країні закону, а не тиранії, сяяла б яскравіше. Поправляйтесь і мудрості вам!

Скріншот: Instagram

Свої обурення білоруси активно висловили в Instagram і Тамари Гвердцителі.

У той час, коли тисячі білорусів знаходяться під нелюдськими тортурами. Саме в таких ситуаціях розумієш, хто є хто, – написала одна з підписниць Тамари.

Скріншот: Instagram

Підписники Гвердцителі залишили не один гнівний коментар під публікацією.

Дуже часто людям складно відчути чужий біль на собі. Дай Бог, щоб ви ніколи не мали справи із тим, з чим довелося зіткнутися білорусам. Сотні людей страждають у в'язницях через бажання людьми зватися. Танці на кістках!

Браво, королево брудних купюр.

Кошмар якийсь. Навіщо ви заграєте з тираном?

Розчарована. Фестиваль для блазня, який в наказовому порядку змушує купувати квитки.

Скріншот: Instagram

Артистка ніяк не відреагувала на коментарі і пізніше опублікувала фото з фестивалю.

Тамара Гвердцителі і продюсер Сергій Пудовкін на "Слов'янському базарі" / Фото: instagram.com/gverdtsiteli_official

Серед гостей фестивалю була і російська співачка Аніта Цой.

Через кілька років я знову закохалася в цей прекрасний фестиваль, місто і його жителів, – пише Цой в Instagram.

Нагадаємо, що через політичну ситуацію в Білорусі багато українських зірок відмовилися їхати на конкурс. Серед таких артистів Ірина Білик, Тіна Кароль, Олег Винник, MARUV та інші.

Що думають знаменитості про протести в Білорусі – дивіться відеосюжет: