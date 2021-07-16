"Деньги не пахнут?": Долину, Баскова, Цой и других пристыдили за участие в Славянском базаре

Лариса Долина, Николай Басков, Анита Цой и другие российские звезды выступили на фестивале в Витебске / Фото: instagram.com/nikolaibaskov, скриншот, instagram.com/larisa.dolina.official
Кроме украинской певицы Таисии Повалий, которая спела на открытии "Славянский базар в Витебске", на сцене фестиваля выступили и российские артисты. Среди громких имен – Лариса Долина, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Анита Цой и многие другие.
Белорусы были рады видеть любимых певцов на сцене "Славянского базара", однако в комментариях под публикациями звезд в Instagram многие выразили негодование по поводу того, что артисты согласились приехать в Беларусь в непростой для страны период. С августа прошлого года в Беларуси проходили протесты против нынешней власти, когда на выборах якобы победил Александр Лукашенко. В стране начались беспорядки, было задержано много невинных граждан.
В соцсетях многие белорусы просили артистов не приезжать на "Славянский базар", ведь фестиваль проходит при поддержке власти. Кто-то принял это во внимание и отказался, а кто-то нет.
Лариса Долина выступила на сцене фестиваля с российским артистом Глебом Матвийчуком.
Лариса Долина и Глеб Матвийчук на "Славянском базаре в Витебске" / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official
30 лет фестивалю "Славянский базар". Прекрасный повод спеть новые песни, которые уже полюбились и встретиться с коллегами! – пишет Долина в Instagram.
Некоторые подписчики артистки оставили возмущенные комментарии:
- Фестиваль в этом году для тех, у кого нет совести и чести.
- Что тут чудесного? Поддерживать диктатора и его хунту? Деньги не пахнут?
- Позор петь там, где репрессии, насилие и пытки.
- Это все проплачено и при нелегитимной власти.
Николай Басков тоже согласился выступить на фестивале, однако ему помешало плохое самочувствие. 15 июля, к слову, у Баскова даже появилась именная звезда в Витебске.
На Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав моё имя в музыкальную историю легендарного фестиваля, – пишет Басков.
Многие стали желать Баскову скорейшего выздоровления, однако негативных комментариев артисту избежать не удалось:
- Хоть такой повод нашелся, чтобы не участвовать в балагане во время чумы.
- Ну вот честно, не стоило и ехать. Звезда на аллее в стране закона, а не тирании, сияла бы ярче. Поправляйтесь и мудрости вам!
Свои возмущения белорусы активно выразили в Instagram и Тамары Гвердцители.
В то время, когда тысячи белорусов находятся под нечеловеческими пытками. Именно в таких ситуациях понимаешь, кто есть кто, – написала одна из подписчиц Тамары.
Подписчики Гвердцители оставили не один гневный комментарий под публикацией.
- Очень часто людям сложно ощутить чужую боль на себе. Дай Бог, чтобы вы никогда не столкнулись с тем, с чем пришлось столкнуться белорусам. Сотни людей страдают в тюрьмах из-за желания людьми зваться. Пляски на костях!
- Браво, королева грязных купюр.
- Кошмар какой-то. Зачем вы заигрываете с тираном?
- Разочарована. Фестиваль для шута, который в приказном порядке заставляет приобретать билеты.
Артистка никак не отреагировала на комментарии и позже опубликовала фото с фестиваля.
Тамара Гвердцители и продюсер Сергей Пудовкин на "Славянском базаре" / Фото: instagram.com/gverdtsiteli_official
Среди гостей фестиваля была и российская певица Анита Цой.
Спустя несколько лет я снова влюбилась в этот прекрасный фестиваль, город и его жителей, – пишет Цой в Instagram.
Напомним, что из-за политической ситуации в Беларуси многие украинские звезды отказались ехать на конкурс. Среди таких артистов Ирина Билык, Тина Кароль, Олег Винник, MARUV и другие.
Что думают знаменитости о протестах в Беларуси – смотрите видеосюжет:
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