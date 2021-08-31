Ділар, бл*дь! Я тебе люблю! Моргенштерн кричить всьому світу, що одружується (відео)

Моргенштерн і Ділара одружуються / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Складно було чекати на "красиве і сучасне" весілля від Моргенштерна. 23-річний репер приїхав за коханою, якій зробив пропозицію на початку літа, на Daewoo, прикрашеній стрічками і почав кричати про свої почуття на весь двір.

Під'їзд в будинку коханої Алішера прикрасили постерами і повітряними кулями – все в кращих традиціях весілль, від яких багатьом стає погано.

Готові посперечатися, що, Моргенштерн і Ділара влаштують фотосесію, де наречений буде тримати наречену на долоньці.

Ділара і Моргенштерн / Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

Реклама

До речі, ведучою на весіллі у Моргенштерна буде Ксенія Собчак. Про це вона повідомила у себе в Instagram і запостила декілька світлин з молодятами.

Алішер Моргенштерн / Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

А ось авто з кортежу молодят крупним планом. На першому сидінні можна побачити Ксенію Собчак.

Фото: Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

Ще новини на тему: