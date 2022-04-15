Дизель із Green Grey вступив до лав ЗСУ: "Бачу себе корисним зі зброєю в руках"

Артист прийняв сміливе та важливе рішення / Фото: facebook.com/diezel.greengrey

З моменту російського вторгнення в Україну до лав ЗСУ та тероборони вступило багато українських артистів. Серед них лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк, танцюрист Назар Грабар, фронтмен "Антітіла" Тарас Тополя, Фагот із ТНМК, лідер "ТіК" Віктор Бронюк, танцюрист та хореограф Дмитро Дікусар та багато інших. Наразі цей список українських героїв поповнився ще одним знаменитим учасником.

Дизель із культового українського гурту Green Grey вступив до лав ЗСУ. На своїй сторінці у Facebook він розповів про своє рішення допомогти давати відсіч російським окупантам зі зброєю в руках:

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Ясно одне – швидко все не закінчиться. А значить, потрібні будуть сили на ротацію наших хлопців та сил знадобиться чимало! Бачу себе корисним зі зброєю в руках. Вчора підписав контракт із Батальйоном "Мрія". Будемо служити. Слава Україні!!

фото зі сторінки Дизеля у Facebook

Друзі та шанувальники респектують Дизелю за важливе рішення у такий непростий для України момент.

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