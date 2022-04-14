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"А Бог им чётко отвечает, что "нах*й это не ко мне": Серга присвятив вірш знищеному крейсеру "Москва"

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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14 квітня, 19:18
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Артист склав вірш, переробивши поезію російського поета Михайла Лермонтова "Бородіно". Це треба почути!
Український артист опублікував дуже актуальний вірш
Український артист опублікував дуже актуальний вірш / Фото: скріншот, thekolya

Коля Серга – один із тих українських артистів, які у кишеню за словом не лізуть, говорячи про зірок-рашистів і коментуючи публічно ті чи інші події. І тепер у всіх на слуху вірш музиканта, який тепер служить у ЗСУ, присвячений знищенню російського крейсера "Москва".

Артист "підправив" вірш російського поета Михайла Лермонтова – "Бородіно".

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Сьогодні один із російських військових кораблів, а саме флагман "москва", напоровся на український х*й, навіть на два. До цієї події ми з Лермонтовим написали оду!

Текст вірша Коли Сергі додається:
Скажи-ка, дядя, ведь недаром,
"москва", спаленная пожаром, была моллюскам отдана.
Ракеты, пушки боевые,
да говорят ещё какие!
Теперь во власти Нептуна.
Проколот борт насквозь трезубцем,
Матросы в суматохе ссутся,
Шугаясь взрывов в тишине.
Толпой бегут в ворота рая,
А Бог им чётко отвечает,
Что "нах*й это не ко мне".
А за москвой "победоносец"
Уткнёт в песок под морем носик,
Драматургично, как в кино,
"калининград" и остальные,
Друг с другом тесно, как родные,
Украсят филигранно дно.
Затопим злобные корыта,
И будет горизонт открытым,
Уйдёт из моря русский яд.
А к лету кончатся замесы,
И станут берега Одессы
Столицей дайвинга, друзья!

Це треба почути у виконанні Колі Серги!

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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