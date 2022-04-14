"А Бог им чётко отвечает, что "нах*й это не ко мне": Серга присвятив вірш знищеному крейсеру "Москва"

Артист склав вірш, переробивши поезію російського поета Михайла Лермонтова "Бородіно". Це треба почути!

Український артист опублікував дуже актуальний вірш / Фото: скріншот, thekolya

Коля Серга – один із тих українських артистів, які у кишеню за словом не лізуть, говорячи про зірок-рашистів і коментуючи публічно ті чи інші події. І тепер у всіх на слуху вірш музиканта, який тепер служить у ЗСУ, присвячений знищенню російського крейсера "Москва".

Артист "підправив" вірш російського поета Михайла Лермонтова – "Бородіно".

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Сьогодні один із російських військових кораблів, а саме флагман "москва", напоровся на український х*й, навіть на два. До цієї події ми з Лермонтовим написали оду!

Текст вірша Коли Сергі додається:

Скажи-ка, дядя, ведь недаром,

"москва", спаленная пожаром, была моллюскам отдана.

Ракеты, пушки боевые,

да говорят ещё какие!

Теперь во власти Нептуна.

Проколот борт насквозь трезубцем,

Матросы в суматохе ссутся,

Шугаясь взрывов в тишине.

Толпой бегут в ворота рая,

А Бог им чётко отвечает,

Что "нах*й это не ко мне".

А за москвой "победоносец"

Уткнёт в песок под морем носик,

Драматургично, как в кино,

"калининград" и остальные,

Друг с другом тесно, как родные,

Украсят филигранно дно.

Затопим злобные корыта,

И будет горизонт открытым,

Уйдёт из моря русский яд.

А к лету кончатся замесы,

И станут берега Одессы

Столицей дайвинга, друзья!

Це треба почути у виконанні Колі Серги!

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