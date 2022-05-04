Дмитро Ступка зізнався, що насправді спричинило розлучення з Поліною Логуновою

Дмитро Ступка вперше прокоментував розлучення з Поліною Логуновою / Фото: instagram.com/stupka777

Про те, що вони з Дмитром більше не пара, Поліна повідомила у себе в соцмережах. У недавньому інтерв'ю бізнес-леді сказала, що не хоче називати причину розлучення, а потім додала – вони не зійшлися характерами.

Дмитро ж в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" зізнався, що ініціатором розлучення стала Поліна.

Реклама

Познайомилася з американцем і сказала: Дімо, я тебе більше не люблю.

Як розповів актор, вони не з Логуновою розійшлися напередодні Нового року – 31 грудня. Спочатку Ступка дуже переживав.

Я плакав дуже багато. Мені хріново було. І з цього приводу і через те, що я не бачу своєї дитини. Тому що я приходив додому, вона постійно бігла до мене на руки. Вона мене дуже любить, я її дуже люблю. І звичайно мені було дуже погано і прикро, що я не буду жити з дочкою і не бачитиму, як вона росте.

Проте з часом він ситуацію відпустив і тепер спокійно ставиться до розлучення з Поліною.

Реклама

Я насправді нічого не маю проти, це її життя, її вибір. Я не можу дати їй того, що вона хоче зараз, а та людина може. Тому вона зробила такий вибір, їй так комфортніше, вона його кохає. Може закохалася з першого погляду та й усе.

Як зазначив Дмитро, Поліна не перешкоджає спілкуванню доньки з ним. У майбутньому Богдана приїжджатиме зі США в Україну та деякий час житиме з батьком.

Нагадаємо, раніше Поліна Логунова стверджувала, що вони з Дмитром не разом з січня, а зустрічатися з новим бойфрендом почала після розлучення з чоловіком.