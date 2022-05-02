Поліна Логунова вперше поділилася подробицями розлучення із Дмитром Ступкою

Поліна Логунова в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповіла, коли вони із Дмитром Ступкою роз'їхалися і які у них зараз стосунки

Поліна Логунова вперше прокоментувала розлучення із Дмитром Ступкою / Фото: instagram.com/stupka777, Скріншот з YouTube

Поліна Логунова про розлучення з актором Дмитром Ступкою повідомила в InstaStories , але подробицями не почала ділитися. Однак для програми "Зірковий шлях" зробила виняток.

Поліна зізналися, вони з Дмитром роз'їхалися ще у січні місяці . Офіційно розлучення пари тільки оформляє

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Ми вже на фінішній прямій

Про справжні причини розлучення Логунова не хоче говорити через дочку Богдану.

Вона виросте, щось прочитає. Нічого поганого про тата я говорити теж не хочу. І я впевнена, що не дивлячись на якісь внутрішні образи, Діма теж говоритиме про мене або добре, або ніяк. Отож давайте якось по-американськи зробимо – не зійшлися характерами.

Експодружжю вдалося зберегти добрі стосунки. Як зазначила Поліна, це є результатом роботи двох.

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Богдана залишилася жити із мамою в США. Поліна не перешкоджає спілкуванню дочки з батьком. Вона зазначає, що Дмитро може зустрічатися із донькою, коли хоче.

Логунова додала, Дмитро поки що не знайомий з її нареченим, але це питання часу.

Раніше Поліна Логунова розповіла про знайомство із нареченим-американцем.