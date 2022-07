До мурашок: легендарні Coldplay заспівали українською мовою хіт "Океану Ельзи" (відео)

Coldplay підтримали Україну, виконавши пісню "Океану Ельзи" / Фото: Колаж: Сьогодні

Світові артисти продовжують підтримувати український народ на концертах. Зокрема, соліст Imagine Dragons постійно піднімає синьо-жовтий прапор під час виступів. А одного разу артист присвятив пісню фанатам з України, які йому писали під час повномасштабної війни.

Знаменитий британський рок-гурт Coldplay також вирішив проявити свою солідарність до України. 8 липня музиканти українською виконали відому пісню "Океану Ельзи" – "Обійми".

Такий неочікуваний, але приємний сюрприз артисти зробили під час концерту в межах гастрольного туру на Національному стадіоні у Варшаві. Про це розповів комік та музикант Іван Марунич у Facebook.

Як відомо, до Coldplay приєднався український вуличний музикант. Він й допоміг артистам викоконати хіт "Обійми". За словами Марунича, гурт зустрів хлопця "на набережній Вісли".

Рік 2022. Гурт Coldplay у Варшаві виконує пісню "Обійми" "Океану Ельзи" разом з хлопцем, якого зустріли на набережній Вісли. В які часи живемо, – підписав відео Іван.

До речі, соліст колективу Кріс Мартін зізнався фанатам, що він не розуміє слів пісні, але вона йому дуже припала до душі.

Чим відомі Coldplay?

Британський рок-гурт створений 1996 року. Однак міжнародна слава прийшла до музикантів у 2000 році завдяки синглу Yellow.

Coldplay – популярний гурт з Великої Британії

У 2009 році видання Rolling Stone визнало Coldplay четвертим найкращим музичним виконавцем 2000-х років. Окрім музичної діяльності, учасники гурту активно беруть участь у доброчинних заходах.

Серед відомих пісень – Hymn for the Weekend, Clocks, See You Soon, In My Place, The Scientist, та інші.

Нагадаємо, в березні Г'ю Джекман підтримав Україну, опублікувавши відео Зеленського, що Росія – держава-терорист.