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Соліст Imagine Dragons зі сцени звернувся до українців: Я почуваюся безпорадно (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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1 липня, 11:32
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Американський рок-гурт висловив свою підтримку українському народу. Музиканти зізналися, що відчувають за ці місяці війни
Imagine Dragons на концерті у Польщі підтримали Україну
Imagine Dragons на концерті у Польщі підтримали Україну / Фото: Getty Images, instagram.com/imaginedragons

Колектив Imagine Dragons із перших днів війни в Україні висловився проти російської агресії. Нещодавно на своєму концерті соліст гурту Ден Рейнольдс підняв синьо-жовтий прапор, який йому передала харків'янка.

Ще раз свою солідарність до українського народу музикант висловив на фестивалі Opener у Польщі. Рейнольдс зізнався, що відчуває усі ці місяці війни.

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Чудові люди з України. Так багато з них втратили вдома... Невже це 2022? Чому досі триває війна? Чому діти вмирають? Чому ми не можемо зробити більше, ніж заспівати? Я почуваюся безпорадно, – Заявив зі сцени співак.

Рейнольдс додав, що йому писали шанувальники з України. Багато хто з них був присутнім на концерті колективу і цього разу. Щоб підтримати фанатів, співак зробив особисте звернення до них.

Я знаю, що ви тут. Ця пісня для вас. Нехай ваші сім'ї будуть у безпеці. Нехай закінчиться війна. Нехай настане мир. Нехай ваші діти побачать наступний день та своє світле майбутнє. Ця пісня для України, – сказав виконавець.

Після цих слів Imagine Dragons виконали кавер на хіт Alphaville "Forever Young". Відео з концерту вже облетіло Мережа.

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Раніше Періс Хілтон одягла амулет у синьо-жовтих кольорах і зізналася у коханні до України.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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