До сліз: Слава Камінська в умовах війни проїхала 1700 км, щоб бути зі своїми дітьми

Слава Камінська поділилася непростою історією / Фото: www.instagram.com/babaslavka

Із цим досі неможливо змиритися, але в Україні вже 24-й день триває війна, яку розв'язав путін проти українського народу. Тепер стільки болю та людського горя, що кожен із нас ледве справляється. Нещодавно своєю непростою історією поділилася співачка Слава Камінська.

На своїй сторінці в інстаграмі артистка розповіла, що нарешті возз'єдналася з дітьми і тепер радіє таким раніше непомітним і цілком звичайним речам.

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Ми разом …?? Я проїхала понад 1700 км, щоб нарешті бути поруч зі своїми дітьми. "Мама" – перше слово у житті дитини, а дитина – це перша відповідальність і сила жінки! Я жодного разу не виїжджала сама за межі Києва. Тому що до цієї війни мої страхи були безглуздими та надуманими. Мої цінності були фейковими. Я ніколи не думала, що почну плакати, коли прийму ванну. Я ніколи не думала, що я паркуюся, як олень, а кермую ще гірше. Я взагалі ніколи не думала! І ще я ніколи не пробачу тих, хто позбавив наших матерів дітей і наших дітей – батьків. Я відверто ненавиджу тих, хто вигадав, що люди – розмінна монета. Горіть у пеклі!

І тепер мільйони людей погодяться зі словами Слави Камінської. Шанувальники артистки дуже раді, що вона нарешті зі своєю родиною.

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До речі, раніше Потап пояснював Бузовій, чому українці нині так ненавидять росіян.

Ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

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