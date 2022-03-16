Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Тіна на мітінгу

Стінг з нами

Все про Карася

Кумедний Гаррі

Скічко-краш

Коельйо-рашист
СЬОГОДНІ Зірки Українські

"Ви служите своєму царю": Потап у відповідь на випад Бузової відмовився від усіх нагород та концертів у РФ

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 23:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олексій Потапенко емоційно відповів Ользі Бузовій, яка критикувала українських зірок за їхню "русофобію"
Потап зависав відеозвернення до Ольги Бузової
Потап зависав відеозвернення до Ольги Бузової / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/buzova86

Український продюсер та музикант Олексій Потапенко перетворив свою сторінку на інстаграм на справжній рупор боротьби з російською пропагандою. Він активно відповідає зіркам-рашистам на їхні випади, нещодавно вступався за Макса Барських, а також разом із дружиною Настею Каменських надихав українців новою патріотичною та антивоєнною піснею "Я – Україна" . Тепер же артист дав відсіч хайпожорці Ользі Бузовій.

На своїй сторінці в інстаграм Олексій Потапенко записав відеозвернення до Ольги Бузової у відповідь на її "нерозуміння" поведінки українських зірок та "русофобські" настрої (у момент, коли Росія бомбить Україну вже 21-й день ).

Реклама
скріншот

Все по своїх місцях розставив Потап, заявивши, що більше ніколи не виступатиме в РФ і відмовляється від усіх нагород та премій:

Я помилково навіть записав з Олею пісню. Дякувати Богу, я її не випустив. І ніколи не випущу. І ніколи не виступатимемо у вас і отримуватимемо ваші премії. Я відмовляюся від усіх ваших премій, від усіх нагород, усіх пісень. Я докладу ще одну фотографію – загиблої дитини. І ти зрозумієш, Олю, чому ми зараз так поводимося. Бо ваші ракети розривають наших дітей. Про які премії зараз можна говорити? Про які пісні, нагороди, і про яку несправедливість, коли діти втрачають життя? Я звернуся в твоїй особі до всіх артистів РФ і не тільки, до всіх тих, хто підтримує це. Говорячи чи не розуміючи, ви підтримуєте вбивства дітей. А цього ми не вибачимо.

Він також в описі ролика відзначив, що росіяни, що мовчать про військове свавілля, тільки прикидаються людьми.

Реклама

Повну версію звернення Олексія Потапенка до Бузової дивіться далі.

Навряд чи варто очікувати від Бузової каяття чи дій щодо припинення злочинів російської влади в Україні, але зайва нагода нагадати і відповісти Потапу, ми впевнені, вона використає вже найближчим часом. Тож можна очікувати нових заяв про нерозуміння та освідчення в коханні кривавого режиму.

Реклама

А ми продовжуємо вірити у ЗСУ та швидку перемогу!

Пам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Ігумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Вiйськовий капелан 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. До останнього подиху духовно підтримував наших захисників, надихав мужністю, давав віру і надію. У місті Волноваха на Донеччині був вбитий російськими загарбниками. За нами правда. З нами - Бог!

Герої не вмирають!
Історії звитяг
П'єр Афнер – активіст із французького курорту Біарриц, що на березі Біскайської затоки. Змінив замки на шикарній віллі дочки Путіна, чим завдав ворогові збитків у $3,7 млн ​​(вартість садиби). Встановив над будинком синьо-жовтий прапор і зараз займається передачею споруди для проживання там українських біженці
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти