"Ви служите своєму царю": Потап у відповідь на випад Бузової відмовився від усіх нагород та концертів у РФ

Олексій Потапенко емоційно відповів Ользі Бузовій, яка критикувала українських зірок за їхню "русофобію"

Потап зависав відеозвернення до Ольги Бузової / Фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/buzova86

Український продюсер та музикант Олексій Потапенко перетворив свою сторінку на інстаграм на справжній рупор боротьби з російською пропагандою. Він активно відповідає зіркам-рашистам на їхні випади, нещодавно вступався за Макса Барських, а також разом із дружиною Настею Каменських надихав українців новою патріотичною та антивоєнною піснею "Я – Україна" . Тепер же артист дав відсіч хайпожорці Ользі Бузовій.

На своїй сторінці в інстаграм Олексій Потапенко записав відеозвернення до Ольги Бузової у відповідь на її "нерозуміння" поведінки українських зірок та "русофобські" настрої (у момент, коли Росія бомбить Україну вже 21-й день ).

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Все по своїх місцях розставив Потап, заявивши, що більше ніколи не виступатиме в РФ і відмовляється від усіх нагород та премій:

Я помилково навіть записав з Олею пісню. Дякувати Богу, я її не випустив. І ніколи не випущу. І ніколи не виступатимемо у вас і отримуватимемо ваші премії. Я відмовляюся від усіх ваших премій, від усіх нагород, усіх пісень. Я докладу ще одну фотографію – загиблої дитини. І ти зрозумієш, Олю, чому ми зараз так поводимося. Бо ваші ракети розривають наших дітей. Про які премії зараз можна говорити? Про які пісні, нагороди, і про яку несправедливість, коли діти втрачають життя? Я звернуся в твоїй особі до всіх артистів РФ і не тільки, до всіх тих, хто підтримує це. Говорячи чи не розуміючи, ви підтримуєте вбивства дітей. А цього ми не вибачимо.

Він також в описі ролика відзначив, що росіяни, що мовчать про військове свавілля, тільки прикидаються людьми.

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Повну версію звернення Олексія Потапенка до Бузової дивіться далі.

Навряд чи варто очікувати від Бузової каяття чи дій щодо припинення злочинів російської влади в Україні, але зайва нагода нагадати і відповісти Потапу, ми впевнені, вона використає вже найближчим часом. Тож можна очікувати нових заяв про нерозуміння та освідчення в коханні кривавого режиму.

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