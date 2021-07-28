Додавав наркотики в каву і бив під час вагітності: 5 страшних зізнань дружини Джеджули

Юлія Леус дала відверте інтерв'ю, в якому не стала приховувати подробиці життя зі своїм чоловіком, ведучим Андрієм Джеджулою

Андрій Джеджула бив вагітну дружину / Фото: instagram.com/djedjula, Скріншот з YouTube

Юлія Леус, яка раніше зізналася, чому мовчала про насильство з боку чоловіка, поділилася відразу декількома подробицями про їхнє життя, від яких багатьом стало не по собі – про це підписники Юлії написали їй в коментарях під інтерв'ю для програми "Без комплексів".

Збирав компромат

Юлія розповіла, як знайшла на телефоні Андрія кілька відео з його колишньою дівчиною – на них та відображена не в кращому вигляді. Ці ролики, за словами Юлії, Джеджула зберігав, щоб в разі чого оприлюднити їх і використовувати як компромат.

Це були відео різного характеру – і сексуального, і з алкоголем, багато всього ", – каже Юлія.

Леус зізналася, що сама видалила ці ролики з телефону чоловіка.

Підмішував наркотики в каву

За словами Юлії, Андрій колись підмішував наркотичні речовини їй в каву.

Він мені в каву наркоту підкидав і спостерігав, як я на біговій доріжці займаюся. Я відчуваю – у мене серце "вилітає", руки тремтять і з мене тече. А я взагалі не пітнію ніколи, а тут встала – і як з відра тече, і я не розумію, що відбувається, – заявила Юлія.

Андрій Джеджула / Фото: YouTube

Бив під час вагітності

Перед цим, за словами Юлії, чоловік піднімав на неї руку, коли вона була вагітною і плював в обличчя.

Він мені плював в обличчя і знімав це на камеру, при цьому ображав. Почалися дуже сильні образи одне одного, – згадала Леус.

Юлія описала сцену сварки, коли вони з Андрієм розбили вази, після чого Джеджула нібито взяв дружину за волосся і штовхнув в розбите скло.

Добре, що у мене був комбінезон плюшевий, і я впала на бік, не на живот. У мене весь бік синій був, і скло мене не порізало. Він просто почав це все знімати і єхидно іржати, – поділилася Юлія.

Юлія Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla

Брехав в соцмережах і ЗМІ

Після сварки Юлія потрапила в лікарню. У неї була істерика і почалися сильні болі в животі. Лікарі намагалися її заспокоїти і просили викликати чоловіка в клініку. Однак Джеджула не приїхав. Замість цього він опублікував в Instagram фото з вечірки, яку, за словами Юлії, на той момент провів за два тижні до публікації знімка. На фото він позує з Настею Каменських.

Наступного дня в інтерв'ю він заявив, що Юля потрапила в лікарню, тому що нібито приревнувала його до "недостатньо одягненої Каменських" і всі її переживання – це лише "гормони" на тлі вагітності.

Скріншот: Instagram

Приховував COVID-19

Юлія заявила, що деякий час в одній квартирі разом з ними жили племінник, син і батько Андрія. Останній, як виявилося пізніше, хворів на COVID-19, але Юлії із немовлям на руках про це ніхто не сказав.

Леус зібралася і поїхала, при цьому вона два дні провела в квартирі, де лежав хворий на COVID-19 батько її чоловіка.

Дівчина також заявила, що в той період їхній з Джеджулою доньці мали робити два щеплення для новонароджених. За словами Юлії, Андрій знав, що малятко заражено коронавірусом, але нікому про це не сказав.

Я йому сказала: "Добре, ти мені ворог. Але з нею ти так за що? " Як так можна вчинити зі своєю дитиною? Дитині чотири місяці, – поділилася Леус.

За словами Юлії, Андрія вигнали з роботи через те, що він приховував, що хворіє на COVID-19. Як каже Леус, в той період Джеджула ходив на телеканал, театр і вів заходи.

Нагадаємо, Джеджула збирається судитися з дружиною через маленьку дочку.

Дивіться повне інтерв'ю Юлії Леус: