Додавав наркотики в каву і бив під час вагітності: 5 страшних зізнань дружини Джеджули

Андрій Джеджула бив вагітну дружину / Фото: instagram.com/djedjula, Скріншот з YouTube
Юлія Леус, яка раніше зізналася, чому мовчала про насильство з боку чоловіка, поділилася відразу декількома подробицями про їхнє життя, від яких багатьом стало не по собі – про це підписники Юлії написали їй в коментарях під інтерв'ю для програми "Без комплексів".
Збирав компромат
Юлія розповіла, як знайшла на телефоні Андрія кілька відео з його колишньою дівчиною – на них та відображена не в кращому вигляді. Ці ролики, за словами Юлії, Джеджула зберігав, щоб в разі чого оприлюднити їх і використовувати як компромат.
Це були відео різного характеру – і сексуального, і з алкоголем, багато всього ", – каже Юлія.
Леус зізналася, що сама видалила ці ролики з телефону чоловіка.
Підмішував наркотики в каву
За словами Юлії, Андрій колись підмішував наркотичні речовини їй в каву.
Він мені в каву наркоту підкидав і спостерігав, як я на біговій доріжці займаюся. Я відчуваю – у мене серце "вилітає", руки тремтять і з мене тече. А я взагалі не пітнію ніколи, а тут встала – і як з відра тече, і я не розумію, що відбувається, – заявила Юлія.
Андрій Джеджула / Фото: YouTube
Бив під час вагітності
Перед цим, за словами Юлії, чоловік піднімав на неї руку, коли вона була вагітною і плював в обличчя.
Він мені плював в обличчя і знімав це на камеру, при цьому ображав. Почалися дуже сильні образи одне одного, – згадала Леус.
Юлія описала сцену сварки, коли вони з Андрієм розбили вази, після чого Джеджула нібито взяв дружину за волосся і штовхнув в розбите скло.
Добре, що у мене був комбінезон плюшевий, і я впала на бік, не на живот. У мене весь бік синій був, і скло мене не порізало. Він просто почав це все знімати і єхидно іржати, – поділилася Юлія.
Юлія Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla
Брехав в соцмережах і ЗМІ
Після сварки Юлія потрапила в лікарню. У неї була істерика і почалися сильні болі в животі. Лікарі намагалися її заспокоїти і просили викликати чоловіка в клініку. Однак Джеджула не приїхав. Замість цього він опублікував в Instagram фото з вечірки, яку, за словами Юлії, на той момент провів за два тижні до публікації знімка. На фото він позує з Настею Каменських.
Наступного дня в інтерв'ю він заявив, що Юля потрапила в лікарню, тому що нібито приревнувала його до "недостатньо одягненої Каменських" і всі її переживання – це лише "гормони" на тлі вагітності.
Приховував COVID-19
Юлія заявила, що деякий час в одній квартирі разом з ними жили племінник, син і батько Андрія. Останній, як виявилося пізніше, хворів на COVID-19, але Юлії із немовлям на руках про це ніхто не сказав.
Леус зібралася і поїхала, при цьому вона два дні провела в квартирі, де лежав хворий на COVID-19 батько її чоловіка.
Дівчина також заявила, що в той період їхній з Джеджулою доньці мали робити два щеплення для новонароджених. За словами Юлії, Андрій знав, що малятко заражено коронавірусом, але нікому про це не сказав.
Я йому сказала: "Добре, ти мені ворог. Але з нею ти так за що? " Як так можна вчинити зі своєю дитиною? Дитині чотири місяці, – поділилася Леус.
За словами Юлії, Андрія вигнали з роботи через те, що він приховував, що хворіє на COVID-19. Як каже Леус, в той період Джеджула ходив на телеканал, театр і вів заходи.
Нагадаємо, Джеджула збирається судитися з дружиною через маленьку дочку.
Дивіться повне інтерв'ю Юлії Леус:
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