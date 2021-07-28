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Джеджула бив свою дружину: вона пояснила, чому так довго мовчала

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
28 липня, 14:50
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Як виявилося, Юлія Леус кілька разів ставала жертвою насильницького ставлення з боку свого чоловіка Андрія Джеджули. Юлія мовчала, бо боялася, що Андрій втратить роботу
Юлія Леус розповіла правду про життя з Андрієм Джеджулою
Юлія Леус розповіла правду про життя з Андрієм Джеджулою / Фото: Скріншот з YouTube

За словами Юлії Леус, Андрій Джеджула кілька разів піднімав на неї руку. Нещодавно дівчина народила телеведучому дочку. Перебуваючи в напружених стосунках, пара продовжувала жити разом під одним дахом.

В YouTube-програмі "Без комплексів" Юлія розповіла Анні Олицькій, що Андрій хоч і дозволяв собі побої, але найбільше вона постраждала через психологічне насильство.

Побої Джеджули

Як стверджує Юлія, перший раз Андрій вдарив її через два місяці після весілля, коли вони поверталися додому після заходу. Там Джеджула спілкувався весь вечір з незнайомкою. Вже по дорозі додому Леус поцікавилася у чоловіка, що це була за дівчина. Андрій в грубій формі запитав у Юлії, чому їй це цікаво, після чого вдарив дружину кілька разів по обличчю.

Ще один випадок стався під час домашньої сварки – тоді ведущий нібито вдарив Юлію головою об стіну. На питання Анни, чому Юлія ніколи публічно про це не говорила і не заявляла в поліцію, дівчина відповіла наступне:

Я боялася, що він втратить роботу, що він публічний. Я знала, що якщо я зараз кудись піду, це відразу кудись потрапить, і я людині споганити життя. Але я думала, що він це оцінить хоча б і більше не буде так чинити. Треба було звертатися в поліцію, не треба було до нього повертатися – це була найбільша помилка в моєму житті, – заявила Юлія.

Юлія Леус і Андрій Джеджула
Юлія Леус і Андрій Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla

За словами Юлії, вона довгий час не помічала всі "тривожні дзвіночки" у чтосунках з чоловіком. Вона змогла це розпізнати і проаналізувати тільки під час вагітності.

Юлія також заявила, що Андрій "провокував її" на скандали, а потім записував їхні сварки на приховану камеру, щоб потім використовувати це як компромат.

Зазначимо, що пара вже офіційно розлучалася в 2019 році, проте пізніше знову вирішила жити разом. Від першого шлюбу у Леус є дочка Ангеліна, яку вона народила в 15 років.

Раніше Андрій Джеджула назвав дружину маніпулятором після публічних звинувачень.

Дивіться повне інтерв'ю Юлії Леус:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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Цитата дня

Я боялася, що він втратить роботу, що він публічний. Я знала, що якщо я зараз кудись піду, це відразу кудись потрапить, і я людині зруйную життя. Але я думала, що він це оцінить хоча б і більше не буде так чинити. Не треба було до нього повертатися - це була найбільша помилка в моєму житті.

Юлія Леус дружина Андрія Джеджули
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