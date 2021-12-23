Дочка Олени Кравець виросла красунею: як вона зараз виглядає і чим займається

Дочка Олени Кравець дуже схожа на зіркову маму / Фото: instagram.com/lennykravets, instagram.com/maarriill

Відома комедійна акторка має трьох дітей: близнюків Катю та Ваню, яким п'ять років, а також повнолітню доньку Марію. Олена Кравець нещодавно розповіла, що Маша почала жити окремо ще три роки тому, коли їй було 15 років. Тому вона вже досить самостійна та цілеспрямована, як стверджує її зіркова мама.

Маша понад 10 років займається танцями у стилі фрістайл. До того ж, вона навчалася в одній із найпопулярніших танцювальних шкіл України, а зараз робить великі успіхи перемагаючи у різних танцювальних конкурсах як у нашій країні, так і за кордоном.

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Багато підписників Маші вважають, що зовні вона дуже схожа на знамениту маму.

Мария Кравец активно занимается танцами и учится на пиарщика / Фото: instagram.com/maarriill

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Відомо, що дівчина закінчила приватну Новопечерську школу, а потім вступила до університету на піарника.

Марія активно веде сторінку в Instagram і часто публікує відео зі своїх численних тренувань.

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Читайте зізнання Олени Кравець про те, як після народження двійнят вона опинилася на межі розлучення.