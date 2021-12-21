Олена Кравець перша запропонувала дочці жити окремо у 15 років: Чоловік крутив біля скроні

Актриса запевняє, що таке рішення давалося їх сім'ї непросто, але вона рада, що змогла дати дочці свободу та дозволила бути самостійнішою.

Олена Кравець із донькою Марією / Фото: Instagram/lennykravets

Олена Кравець, яка нещодавно зізналася про який подарунок мріє на 20-у річницю весілля, відверто розповіла про те, чому її донька Маша так рано з'їхала від батьків.

Наразі старшій дочці актриси 19 років, але жити окремо від зіркової мами дівчинка почала ще у 15 років. Як зізналася Олена в інтерв'ю маші Єфросиненої, це був свого роду вимушений захід.

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У 2016 році в родині Кравець народилися двійнята, якийсь час Олена з чоловіком та дітьми жили в будинку, але незабаром довелося повернутися до квартири у Києві. Тоді у актриси з'явилася ідея запропонувати дочці спробувати жити в окремій квартирі.

Я подумала, що це питання логістики – щоранку годину-півтори (до школи – Ред.), питання спілкування з друзями – вона 80% часу проводила з друзями, і це там, де вона вчилася, там була її зграя. А у нас народилися двоє гномів, і я ж не їй їх народила і вона не зобов'язана доглядати за ними, – розповіла Кравець.

За словами Олени, вона довго намагалася вмовити чоловіка, щоб дати можливість Маші спробувати жити самостійно. Тим більше, до вибору житла для доньки акторка підійшла дуже відповідально.

Тато крутив біля скроні – "Я проти". А я йому – "Зараз усе так, а буде так". Над нею житимуть наші друзі, під нею живуть її подруги – я знаю їхню маму. Там всі тили прикриті, двір під охороною, під'їзд під охороною. Я прикрила з усіх боків, – ділиться акторка.

Обставини склалися так, що мама однокласниці Маші дізналася про ідею Кравець і запропонувала двом дівчаткам пожити у їхній квартирі, доки вони живуть у заміському будинку.

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Я хочу сказати всім мама, особливо мамам дівчаток, які переживають, що іноді не так чисто, як хотілося б у дитячій. І взагалі все в його кімнаті і в його житті влаштовано не так, як би вам хотілося. Але коли відбувається така метаморфоза життєва і чадо надає віч-на-віч з побутом відбувається чарівна іскриста річ, – ділиться своїм досвідом Олена.

Вона впевнена, що таке рішення допомогло її дочці стати більш самостійною та усвідомленою. Акторка намагається у всьому підтримувати своїх дітей і давати їм можливість бути собою.

Так, наприклад, раніше Олена поділилася в Інстаграм новиною про те, що Маша зробила своє перше у житті тату .