Дочка Костянтина Меладзе екстрено госпіталізували

Дочка Костянтина Меладзе потрапила в лікарню / Фото: Instagram

Середня дочка відомого композитора Костянтина Меладзе була госпіталізована в одну з лікарень.

Лія Меладзе не стала в InstaStories уточнювати причину госпіталізації , але зазначила, що найстрашніше позаду. Дочка Костянтина Меладзе подякувала підписникам за підтримку.

Спасибі за те, що писали мені, хвилювалися, були поруч, – написала Лія.

Трохи пізніше дочка Костянтина Меладзе опублікувала ще одне фото з лікарні. Вона лежала під крапельницею і численними електродами, які відстежують стан її тиску.

Костянтин Меладзе вважає за краще не говорити про особисте – про госпіталізацію дочки у себе в он соцмережах не розповідав.

Нагадаємо, с першою дружиною Яною Сум відомий продюсер прожив в шлюбі 19 років. За цей час у пари народилося троє дітей: старша дочка Аліса з'явилася на світ у 2000 році, Лія – в 2004-му, а син Валерій, який народився з діагнозом аутизму, – в 2005-му.

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