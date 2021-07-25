У моєму житті настав пи**ець: Дочку Полякової захейтили в Мережі за пісню з матами (відео)

Маша Полякова вперше виступила зі своєю групою. Дочка відомої артистки заспівала кілька нецензурних пісень, за що на неї накинулися в соцмережі

Маша Полякова дала свій перший концерт і нарвалася на критику за пісні з матюками / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Дочка відомої української співачки Олі Полякової, яку порівняли з Мадонною, вирішила йти по стопах своєї зіркової матері. Маша Полякова займається музикою і вже дала перший концерт зі своєю групою, де вона, звичайно ж, вокалістка.

Відео з концерту Маша виклала в своєму Instagram-профілі і у ту ж мить нарвалася на хвилю критики – фоловерам не подобаються пісні з матюками.

У моєму житті настав пи**ець. Боже, що я роблю тут, – співає Маша Полякова в одному з треків.

Публіці, судячи з відео, подобається. У першому ряду також можна побачити Олю Полякову, яка запалює під музику своєї старшої дочки.

А ось в коментарях не всі оцінили талант Маші.

"Це жахливо"

"Енергетика крута, але текст ріже вуха"

"Маша! Ти порвала! Реально стрибали всі! А це дорогого коштує, на концерті, де пісні звучать вперше!"

"Співати це явно не твоє"

"Все було б класно, але без матів"

Скріншот: instagram.com/mashapolyakova

Скріншот: instagram.com/mashapolyakova

Нещодавно Оля Полякова презентувала новий кліп на пісню "Взрослая девочка", в якому створюють безліч клонів зірки.

Дивіться кліп Олі Полякової – "Взрослая девочка":

Режисером музичного відео виступив Любомир Левицький ( "Selfieparty", "Тіні незабутих предків"), а головну роль грає актриса Інна Приходько – зірка комедійної трилогії "Скажені весілля".

Дивіться інтерв'ю з донькою Олі Полякової про кар'єру і творчість:

Раніше ми писали, що Машу Полякову порівняли з Леді Гагою.