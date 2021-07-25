У моєму житті настав пи**ець: Дочку Полякової захейтили в Мережі за пісню з матами (відео)

Дочка відомої української співачки Олі Полякової, яку порівняли з Мадонною, вирішила йти по стопах своєї зіркової матері. Маша Полякова займається музикою і вже дала перший концерт зі своєю групою, де вона, звичайно ж, вокалістка.
Відео з концерту Маша виклала в своєму Instagram-профілі і у ту ж мить нарвалася на хвилю критики – фоловерам не подобаються пісні з матюками.
У моєму житті настав пи**ець. Боже, що я роблю тут, – співає Маша Полякова в одному з треків.
Публіці, судячи з відео, подобається. У першому ряду також можна побачити Олю Полякову, яка запалює під музику своєї старшої дочки.
А ось в коментарях не всі оцінили талант Маші.
- "Це жахливо"
- "Енергетика крута, але текст ріже вуха"
- "Маша! Ти порвала! Реально стрибали всі! А це дорогого коштує, на концерті, де пісні звучать вперше!"
- "Співати це явно не твоє"
- "Все було б класно, але без матів"
Нещодавно Оля Полякова презентувала новий кліп на пісню "Взрослая девочка", в якому створюють безліч клонів зірки.
Дивіться кліп Олі Полякової – "Взрослая девочка":
Режисером музичного відео виступив Любомир Левицький ( "Selfieparty", "Тіні незабутих предків"), а головну роль грає актриса Інна Приходько – зірка комедійної трилогії "Скажені весілля".
Дивіться інтерв'ю з донькою Олі Полякової про кар'єру і творчість:
Раніше ми писали, що Машу Полякову порівняли з Леді Гагою.