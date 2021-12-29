Донька Сумської наважилася на зміну іміджу: Стиліст явно зіпсував волосся

Тоня Паперна показала нову зачіску / Фото: instagram.com/tony__pepper

Старша донька відомої української артистки Ольги Сумської Тоня Паперна, яка анонсувала авторський проєкт, давно хотіла змінити зачіску, але щоразу перед відвідуванням майстра змінювала свої плани.

Друзі, запам'ятайте цю зачіску, може, вона такою зараз і залишиться, бо я спізнююся на 40 хвилин. Просто це дуже хвилююче. Я планую зробити це вже досить давно, десь років сім я йду до цієї думки, і ось нарешті настав цей день, – сказала Тоня.

Скріншот: YouTube

Цього разу вона таки вирішила виконати своє давнє бажання.

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Чесно, як на похід до стоматолога, у мене руки тремтять. Я боюся, – хвилювалася перед процедурою актриса.

Але результат її порадував, і вона поділилася ним із підписниками. Більшість погодилися з Паперною і зауважили, що зачіска їй дуже пасує, але деякі шанувальники побачили в ній недоліки.

Скріншот: Instagram

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