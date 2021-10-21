Змінила прізвище і повернулася в СРСР: дочка Сумської анонсувала авторський проєкт (відео)

Старша дочка Ольги Сумської Антоніна Паперна вже довгий час живе і працює в Москві. Вона акторка, як і мама. А тепер пробує себе ще й у ролі ведучої

Дочка Ольги Сумської представила авторський проект / Фото: instagram.com/olgasumska

Дочка акторка запускає свій проєкт на YouTube. Він буде називатися "Творчі зустрічі з Антоніною Борщєвик". Артистка поки не розкрила, чому вирішила взяти таке прізвище.

Вас чекає цікаве інтерв'ю і багато доброго гумору і пустощів! – анонсує нову роботу Паперна.

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У коментарях підписники зазначили, що в захваті від почуття гумору Паперної.

"Обожнюю, Тоня, твій тонкий гумор!"

"Ось це новина. Антоніна Борщівник. Чекаю з нетерпінням"

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Відео знято в стилі 80-х. Багато зазначили, що Антоніні дуже пасує стиль того часу. А деякі підписники згадали часи СРСР.

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"Немов в Радянський Союз повернулися"

"Клас! Назад в СРСР з ноткою сучасності"

"Відео з минулого. Ви так круто виглядаєте в ті часи"

Скрнішот: Instagram

Скріншот: Instagram

Сьогодні відбудеться прем'єра авторського проекту старшої дочки Ольги Сумської. Героїнею першого випуску стала російська акторка Світлана Колпакова.

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Нагадаємо, Антоніна Паперна живе в цивільному шлюбі з російським актором Володимиром Яглич. Пара разом з 2015 року. В Антоніни і Володимира у 2017 році народилася дочка Єва. У квітні минулого року у пари на світ з'явився син Данило.

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