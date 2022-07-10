Донька Тома Круза та Кеті Голмс затьмарює публіку: як виглядає підросла спадкоємиця акторів (фото)

Як виглядає підросла донька Круза та Голмс / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад шість років Том Круз перебував у шлюбі з Кеті Голмс. У 2006 році у пари народилась донька Сурі. Здавалось би, на це зіркове подружжя чекає щасливе сімейне життя. Але у 2012-му актори офіційно розлучились. Ініціатором стала Кеті.

Після розлучення батьків Сурі залишилась жити з мамою у Нью-Йорку. А Том Круз перестав спілкуватись зі спадкоємицею.

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Сурі Круз з самого народження привертала увагу публіки. Але Кеті Голмс намагалась захищати доньку від сторонніх очей.

Проте папараці намагаються ловити моменти, щоб сфотографувати зіркову дівчинку. Так, днями 16-річну Сурі підловили у Нью-Йорку під час прогулянки з подругою. Дівчата завітали до тематичного магазину, присвяченному всесвіту Гаррі Поттера.

Зіркова дівчинка з подругою

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Для виходу Сурі одягла шовкову спідницю-міді блакитного кольору з квітковим принтом та класичну білу майку. Доповнила образ дівчинка білими кедами Converse та жовтою сумочкою.

Сурі – копія своєї мами:)

Як пишуть західні ЗМІ, донька Круз та її подруга у магазині Поттера приміряли зелено-сріблясту слизеринську краватку і насолодилися чашкою Butterbeer – безалкогольного напою з пінним вершковим смаком іриски.

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Сурі з подругою ласували напоєм Гаррі Поттера

У Мережі зазначили, що Сурі з кожним роком стає все більш схожою на свою знамениту маму, особливо коли розпускає каштанове волосся.

Чим займається Сурі?

Відомо, що спадкоємиця Круза навчається в приватній школі. Також вона займається гімнастикою, великим тенісом та грає на гітарі. Окрім того, дівчинка захоплюється дизайном та модою.

Донька Кеті Голмс і Тома Круза стала наймоднішою дитиною Голлівуда у три роки. Вона завжди стильно одягається і слідкує за трендами.

Чому розлучились Круз та Голмс

Офіційною причиною розлучення акторка назвала захоплення чоловіка саєнтологією (релігійно-філософське вчення). Незважаючи на те, що сама Кеті під час вінчання прийняла віру Круза, після народження дочки вона почала побоюватися за її психологічне здоров'я.

Круз та Голмс були у шлюбі з 2006 до 2012 року / Фото: Pinterest

Після розлучення Круз так і не спілкувався зі Сурі. Як кажуть інсайдери, причиною є заборона від релігійного руху саєнтологів. До речі, Кеті отримала повну єдиноправну опіку над донькою та повернулась до католицької церкви.

Відомо, що Голмс у квітні закрутила новий роман з музикантом Боббі Вутеном. Вперше вони разом з'явились на червоній доріжці під час кінофестивалю Tribeca у червні 2022 року.

А от Том Круз у червні розійшовся зі своєю дівчиною, яку він зустрів під час зйомок "Місії нездійсненної-7".