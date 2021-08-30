Дочка Успенської попросила про допомогу: Мене зачинили і забрали телефон

Дочка Любові Успенської звернулася за допомогою до передплатників / Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Цього року Любові Успенській вдалося налагодити стосунки з Тетяною Плаксіною. Артистка зайнялася зовнішністю своєї дочки, і зовсім недавно Тетяна Плаксіна вперше вийшла в світ після пластичної операції. Але тепер в Мережі знову заговорили про конфлікт співачки і її єдиної дочки.

Останнім часом Тетяна дала кілька домашніх концертів, і поки мама виступала на "Новій хвилі" в Сочі, звернулася до шанувальників з проханням організувати їй концерт. Підписники відгукнулися, і 12 вересня у Тетяни був запланований виступ, але тепер концерт під загрозою зриву.

Дорогі друзі, у мене заплановано концерт на 12 вересня! Мене зачинили і забрали телефон. Допоможіть! – написала Тетяна в InstaStories.

Тетяна Плаксіна не стала повідомляти, хто її зачинив і де вона перебуває. Любов Успенська поки ніяк не прокоментувала публікацію дочки.

Нагадаємо, Тетяна Плаксіна кілька років тому потрапила в аварію під час велопрогулянки в Коста-Ріці. Після нещасного випадку Тетяна перестала спілкуватися з матір'ю. Дочка звинуватила співачку у психологічному тиску і жорстокому поводженні. Успенська, своєю чергою, заявила, що у Тетяни були серйозні проблеми з наркотичними речовинами.

Дочка Успенської босою медитувала на вулицях Лос-Анджелеса – подробиці в сюжеті:

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