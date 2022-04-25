Дональд Трамп запропонував позбавити принца Гаррі та Меган Маркл усіх титулів

Дональд Трамп вважає, що принц Гаррі і Меган Маркл повинні втратити титули / Фото: Getty Images

Відносини принца Гаррі та Меган Маркл із королівською сім'єю складно назвати ідеальними. Незважаючи на те, що нещодавно подружжя провело дуже дружню зустріч із бабусею Єлизаветою II та принцом Чарльзом, багато хто вважає, що Сассекські вже не зможуть повноцінно "повернутися" в сім'ю.

Екс-президент США і бізнесмен Дональд Трамп взагалі вважає, що Меган і Гаррі давно настав час позбавити всіх королівських титулів через їхні постійні "випади" на адресу родини. Про це він заявив у інтерв'ю Пірсу Моргану для видання The Sun.

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Єдине, з чим я не згоден з Корольовою, мабуть, на мою думку, вона мала сказати: "Якщо це твій вибір, добре. Але в тебе більше немає титулів". Королева дуже віддана своїй країні і вона говорила це багато разів. І я думаю, що він (Гаррі – ред.) поставився до Великобританії дуже неповажно, – заявив Трамп.

Крім того, політик вважає, що шлюб герцогів Сассекських дуже крихкий, за великим рахунком через те, що Меган усіляко командує чоловіком. І у разі розлучення, запевняє Трамп, принц Гаррі поспішить до Лондона вибачатися.

Я не фанат Меган, і я не був спочатку. – Бідолашного Гаррі водять за ніс, – сказав Трамп.

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