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Закопали сокиру війни? Принц Гаррі – про те, як відбулася його зустріч із королевою Єлизаветою II

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 16:31
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Поява герцогів Сасекських з туром Нідерландами стало приводом для їхніх шанувальників побачити знову знамениту пару. Відомо також, що зустрічалися з королевою. Але як пройшла їхня зустріч?
Принц дав коментар про зустріч з родиною
Принц дав коментар про зустріч з родиною / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Поки що наші читачі обговорювали потужну підтримку від принца Гаррі на "Іграх нескорених", у нас з'явилася нова порція новин, яка точно буде цікава їхнім шанувальникам.

Так, з'явилися перші деталі зустрічі герцогів Сассекських з королевою, яка пройшла у суворій таємності. Перед стартом туру в Нідерландах Меган та Гаррі зустрілися із бабусею. І з розмови з принцом журналісти зробили висновок, що мир у королівській сім'ї відновлено, принаймні формально.

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Під час інтерв'ю ведучі телеканалу BBC One, ставлячи питання про "Ігри нескорених" також використали можливість, щоб дізнатися деталі тієї таємної зустрічі: вони запитали, чи говорила монарх щось про британську команду, яка виступає на змаганнях у Гаазі. Гаррі відповів так:

Принц Гаррі / Фото: скріншот відео

Говорила багато речей і все це я вже передав їм. Було дуже добре побачити її. Думаю, вона була б щасливою бути тут, якби могла.

Так що експерти вже роблять висновки про те, що сокира війни зарита після всіх промахів Сассексів. Британська преса повідомляє, що Меган та Гаррі вже отримали запрошення на заходи, присвячені платиновому ювілею королеви у червні. Пара, яка відмовилася виконувати обов'язки старших членів королівської сім'ї, також пообіцяла незабаром приїхати до королеви разом із дітьми, адже досі монарх не бачила малу Лілібет, а Арчі був зовсім малюком, коли вони поїхали до США.

Меган та Гаррі
Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

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Тому якщо герцогам вдасться вирішити проблеми з безпекою на території Великобританії, невдовзі ми побачимо повноцінне возз'єднання знаменитого сімейства. Правда, хто знає, чи принц Вільям готовий до примирення, зустріч із яким так і не відбулася.

Також не пропустіть, як Меган Маркл за один вихід порушила кілька королівських правил.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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