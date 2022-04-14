Дожартувався: українці скасували концерт Нурлана Сабурова з ЧБД у Чикаго

У США "скасовують" путінського блазня з ЧБД / Фото: YouTube, instagram.com/shammy.amy

Члени української діаспори в США домоглися відміни концерту Нурлана Сабурова у Чикаго. Раніше його захейтили на кількох шоу за мовчання про війну, яку росія влаштувала в Україні.

На 16 квітня був запланований черговий стендап Сабурова, який поспішив виїхати з москви і зараз гастролює США. Про "скасування" Нурлана повідомив житель Лос-Анджелеса Деніел Тонкопі Facebook.

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Концерт клоуна Путіна в Чикаго відміняється! Мер міста та місце концерту підтвердили скасування! Офіційно "відклали на невизначений термін" (мабуть, щоб не оштрафували), а насправді це скасування, – йдеться в пості.

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Сталося це завдяки небайдужим глядачам, котрі засуджують позицію коміка, українській діаспорі в США та українським консулам.

Дійте! Весь світ готовий "скасовувати" росію та проросійських клоунів усіх мастей. Усі ці сабурові, малишеві, овечкіни та інші пропагандисти – їхнім пропутінським поглядам більше немає місця на нашій планеті. Нуль терпимості до всіх, хто за путінський режим і тих, хто мовчазно його підтримує, – написав Деніел Тонкопі.

Днями Сабуров оскандалився під час виступу. До нього на сцену вийшла дівчина у білій сукні, вимазаній "кров'ю" – таким чином активістка хотіла звернути увагу на вбивства та зґвалтування окупантами українських дівчат.

Сабуров у відповідь лише "пожартував", кинувши дівчині "Вибачте, це місячні?", а зал вибухнув сміхом.

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Даша Астаф'єва у сторіс відреагувала на це і написала, що думає про коміка з ЧБД:

Скріншот: instagram.com/stories/da_astafieva

Раніше ми писали, що інший учасник російського YouTube-шоу Олексій Щербаков погрожував цілісності США.

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