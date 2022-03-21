Російський комік погрожував цілісності США: у Мережі закликали, щоб він відповів за це

У Мережі згадали старе відео коміка Олексія Щербакова

У Мережі згадала відео Олексія Щербакова, де він ображає американців / Фото: Instagram

Комік Олексій Щербаков, відпочиваючи якось в Америці, поскаржився, що його не пустили до парку атракціонів у Санта-Моніці. При цьому він наголосив, що афроамериканці проходили без проблем.

Нас не пустили, негрів пустили. Нічого, Володя приготував подарунок. Скоро цього не буде тут, – заявляв комік.

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Це відео згадала афроукраїнка Бетті, яка є однією із учасниць хіп-хоп гурту FOR SHO. Вона закликала владу США звернути увагу на ці висловлювання коміка.

Звертаюся до американського уряду! Громадянин російської федерації Щербаков Олексій Сергійович, перебуваючи біля США образливо і шовіністично висловлюється стосовно темношкірого населення США і загрожує цілісності США, посилаючись на свого президента.

Ця людина є інфлюєнсером у Росії і транслює расисткі настрої, перебуваючи у США. Прошу розглянути цей кейс і вжити заходів.

Сам Щербаков поки що не дуже активний у соцмережах. До слова, про війну в Україні він вирішив мовчати.

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