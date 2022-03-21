Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Стужук заговорила

Брежнєва у Польщі

Сінді з нами!

Весілля Джіні

Пісня Сєрги

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Російський комік погрожував цілісності США: у Мережі закликали, щоб він відповів за це

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 16:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Мережі згадали старе відео коміка Олексія Щербакова
У Мережі згадала відео Олексія Щербакова, де він ображає американців
У Мережі згадала відео Олексія Щербакова, де він ображає американців / Фото: Instagram

Комік Олексій Щербаков, відпочиваючи якось в Америці, поскаржився, що його не пустили до парку атракціонів у Санта-Моніці. При цьому він наголосив, що афроамериканці проходили без проблем.

Нас не пустили, негрів пустили. Нічого, Володя приготував подарунок. Скоро цього не буде тут, – заявляв комік.

Реклама

Це відео згадала афроукраїнка Бетті, яка є однією із учасниць хіп-хоп гурту FOR SHO. Вона закликала владу США звернути увагу на ці висловлювання коміка.

Звертаюся до американського уряду! Громадянин російської федерації Щербаков Олексій Сергійович, перебуваючи біля США образливо і шовіністично висловлюється стосовно темношкірого населення США і загрожує цілісності США, посилаючись на свого президента.
Ця людина є інфлюєнсером у Росії і транслює расисткі настрої, перебуваючи у США. Прошу розглянути цей кейс і вжити заходів.

Сам Щербаков поки що не дуже активний у соцмережах. До слова, про війну в Україні він вирішив мовчати.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Полковник Гудзь Валерій Федорович, комбриг, був нагороджений орденами - Богдана Хмельницького та "Народний Герой". Мав можливість не йти на фронт, але вирішив воювати, взявши на себе командування підрозділом. За героїчну оборону Попасної представлений до звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Іван Федоров - мер Мелітополя. Відмовився співпрацювати з російськими загарбниками, і терористи викрали його з робочого кабінету. 5 днів під дулами автоматів в камері з постійними погрозами та вимогами співпрацювати. Він витримав. Мера обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Президент Зеленський нагородив Федорова орденом «За мужність».
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти