Російський комік погрожував цілісності США: у Мережі закликали, щоб він відповів за це

Комік Олексій Щербаков, відпочиваючи якось в Америці, поскаржився, що його не пустили до парку атракціонів у Санта-Моніці. При цьому він наголосив, що афроамериканці проходили без проблем.
Нас не пустили, негрів пустили. Нічого, Володя приготував подарунок. Скоро цього не буде тут, – заявляв комік.
Це відео згадала афроукраїнка Бетті, яка є однією із учасниць хіп-хоп гурту FOR SHO. Вона закликала владу США звернути увагу на ці висловлювання коміка.
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Звертаюся до американського уряду! Громадянин російської федерації Щербаков Олексій Сергійович, перебуваючи біля США образливо і шовіністично висловлюється стосовно темношкірого населення США і загрожує цілісності США, посилаючись на свого президента.
Ця людина є інфлюєнсером у Росії і транслює расисткі настрої, перебуваючи у США. Прошу розглянути цей кейс і вжити заходів.
Сам Щербаков поки що не дуже активний у соцмережах. До слова, про війну в Україні він вирішив мовчати.
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