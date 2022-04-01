Палац оприлюднив рідкісну світлину молодої Єлизавети II у компанії Шарля де Голля

Опубліковано рідкісну світлину молодої Єлизавети II / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Цього року Єлизавета II святкує 70-річний ювілей правління – вона є найстаршим монархом Британії, яка править найдовше.

Раніше британський Vogue присвятив Її Величності номер, помістивши на обкладинку архівний чорно-білий знімок королеви, який був зроблений в 1957 році Ентоні Армстронгом Джонсом – чоловіком принцеси Маргарет, сестри Єлизавети II.

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Платиновий ювілей королева Британії святкуватиме влітку, а вже цього місяця, 21 числа, Єлизаветі виповниться 96 років.

В офіційному Instagram-акаунті палацу опубліковано раритетну світлину, датовану 1960 роком. На ній – Єлизавета II та Шарль де Голль.

Королева та президент Шарль де Голль на прикрашеному гвоздиками балконі у Королівському оперному театрі після спеціального виступу під час державного візиту до Франції, – йдеться у пості.

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Зазначимо, що Її Величність вільно розмовляє французькою і часто використовує цю мову під час аудієнцій та державних візитів.

Нещодавно у Вестмінстерському абатстві відбулася панахида за принцом Філіпом. Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці, її супроводжував принц Ендрю. Як це було – дивіться у матеріалі.

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