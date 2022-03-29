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Рік без принца Філіпа: королева Єлизавета II ледь стримувала сльози на поминальній службі (фото)

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 17:40
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Сьогодні у Вестмінстерському абатстві відбулася панахида за принцем Філіпом. Розповідаємо, як сім'я герцога вшанувала його в цей день
У Великій Британії прйшла поминальна служба за принцом Філіппом.
У Великій Британії прйшла поминальна служба за принцом Філіппом. / Фото: Getty Images

Чоловік королеви Єлизавети II принц Філіп помер у квітні 2021 року, не доживши до свого 100-річчя два місяці. Напередодні смерті принц Філіп перехворів на інфекцію, а також переніс операцію на серці.

Сьогодні у самому центрі Лондона – у Вестмінстерському абатстві – пройшла поминальна служба на згадку про герцога, який прожив з королевою 74 роки у шлюбі.

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Зазначимо, що Єлизавета виїжджала з Віндзорського замку на панахиду у супроводі принца Ендрю. Примітно, що це перший публічний вихід герцога Йоркського, який опинився в епіцентрі сексуального скандалу.

Королева з принцом Ендрю
Королева з принцом Ендрю / Фото: Instagram

Герцоги Кембриджські приїхали на панахиду зі старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою.

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Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми / Фото: Getty Images

Також підтримати Єлизавету ІІ і віддати шану її покійному чоловікові прибули представники королівських сімей з усього світу. Зокрема, на заході були принц Чарльз та герцогиня Корнуольська, принцеса Євгенія та Джек Бру , британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, королева Максима, Альбер II, королева Іспанії Летиція та багато інших.

Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом | Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом / Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом | Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом / Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом | Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом / Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом | Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом / Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом | Фото: Getty Images, Instagram
Сьогодні відбулася панахида за принцом Філіпом / Фото: Getty Images, Instagram
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А от принц Гаррі та Меган Маркл не приїхали на поминальну службу. Раніше герцоги Сассекські заявили, що не можуть прибути до Британії через "недостатній рівень охорони". Востаннє онук Єлизавети ІІ відвідував Велику Британію вісім місяців тому.

Раніше ми розповідали про історію кохання королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа, та яким було їхнє весілля.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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