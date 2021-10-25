Дженніфер Еністон про смерть Джеймса Майкла Тайлера: Без тебе не було б Друзів (відео)

Дженніфер Еністон прокоментувала смерть Джеймса Майкла Тайлера / Фото: YouTube

Шанувальників серіалу "Друзі" шокувала новина про смерть Джеймса Майкла Тайлера, якого скосив рак. Його екранний персонаж Гантер був закоханий у Рейчел Грін – її зіграла Дженніфер Еністон.

Про смерть колеги Еністон висловилася у своєму Instagram-профілі. Вона написала:

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Без тебе не було б "Друзів". Дякую за сміх, який ти приніс на шоу і в наші життя. Будемо дуже за тобою сумувати.

Дженніфер додала уривок з епізоду "Друзів", в якому Гантер зізнається Рейчел в коханні. Вона відповідає, що теж любить його, але "не в тому сенсі".

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Що відомо про смерть "Гантера"

Джеймс Майкл Тайлер помер у віці 59 років. В 2018 році у актора діагностували рак простати. Під час пандемії коронавірусу хвороба Тайлера прогресувала, що призвело до паралічу нижньої половини його тіла.

В цьому році актор з'явився в реюніоні "Друзів", але не на майданчику, а через Zoom. Він зізнався, що робота в ситкомі стала для нього найкращим досвідом та запам'яталася найбільше в житті.

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У Джеймса Майкла Тайлера залишилася дружина Дженніфер Карно. Дітей у пари не було.

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