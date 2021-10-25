Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 💡 Велике оновлення мереж Вибори в Харкові Вибори в Харкові

Трагедія з Болдвіном

Євробачення 2022

Трек Wellboy

Гра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Геловін 2021
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Рак переміг. Помер Гантер із серіалу Друзі

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 жовтня, 09:02
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Йому було 59 років. Причиною смерті став рак простати, з яким актор боровся останні три роки
Помер Джеймс Майкл Тайлер - зірка серіалу "Друзі"
Помер Джеймс Майкл Тайлер - зірка серіалу "Друзі" / Фото: Getty Images

Хворобу у Джеймса Майкла Тайлера діагностували в 2018 році. Представник актора розповів, що той мирно помер у неділю вранці в своєму будинку в Лос-Анджелесі, пише TMZ.

Світ знав його як Гантера з популярного серіалу "Друзі", але близькі Майкла знали його як актора, музиканта і люблячого чоловіка, – цитує видання сім'ю актора.

Про те, що у Джеймса рак простати, він розповів цього літа. Під час пандемії хвороба Тайлера прогресувала, що призвело до паралічу нижньої половини його тіла.

Реклама

В "Друзьях" він виконав роль менеджера кав'ярні Central Perk – Гантера, закоханого в Рейчел Грін. Він з'являвся в 150 епізодах шоу з 1994-го по 2004 рік.

Реклама

Крім "Друзів" Джеймс Майкл Тайлер знявся в серіалах "Клініка", "Сабріна – маленька відьма" і "Епізоди", а також взяв участь у спецвипуску "Друзі: Возз'єднання".

Студія Warner Bros. висловила співчуття родині, друзям і шанувальникам Джеймса Тайлера в офіційному Twitter-акаунті серіалу "Друзі".

Реклама

Під час лікування він продовжував зніматися і зіграв у двох короткометражках The Gesture and the Word і Processing.

У Тайлера залишилася дружина Дженніфер Карно. Дітей у пари не було.

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Цитата дня

Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

Алек Болдвін актор
Перший коментар
Як вам нова "Міс Україна-2021"
Дізнатися більше про Олександру
Всі обговорюють
Серіал "Гра у кальмара"
Ось, що думаємо ми
Думка редакції
Опитування
Сольник зірки
Оля Полякова
26 жовтня / 19:00
5 концертів жовтня
Опитування
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти