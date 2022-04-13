Дженніфер Лопес розповіла, як Бен Аффлек зробив їй пропозицію

Дженніфер Лопес вперше розповіла про заручини з Беном Аффлеком / Фото: Getty Images, скриншот

Дженніфер Лопес вирішила не чекати, поки інсайдери почнуть розповідати про її особисте життя, а сама поділилася подробицями того, як Бен Аффлек вдруге зробив їй пропозицію.

У суботу ввечері я була в моєму улюбленому місці на землі — у ванні з піною. І тут зайшов мій коханий, став на одне коліно і зробив мені пропозицію. Бен витягнув обручку і сказав: "Ти вийдеш за мене заміж? – розповіла Джей Ло в спеціальному відео

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Як зізналася голлівудська зірка, вона не очікувала пропозиції і просто дивилася Бену в очі, посміхаючись і плачучи одночасно.

Я почувала себе неймовірно щасливою. У цьому не було нічого особливого, але це була найромантичніша річ, яку я коли-небудь могла собі уявити. Просто тихий суботній вечір удома, двоє людей, які обіцяють завжди бути поруч один з одним. Дві дуже щасливі людини, які отримали другий шанс на справжнє кохання.

Актор подарував коханій перстень із зеленим діамантом 8,5 карата. Вартість такої прикраси приблизно 10 млн. доларів.

Дженніфер Лопес показала обручку, яку їй подарував Бен Аффлек / Фото: Скріншот з YouTube

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Роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека

Лопес та Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися у липні 2002 року та побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розлучилася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека.

Перші чутки про возз'єднання голлівудських зірок з'явилися навесні 2021 року, коли "ексів" часто бачили разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло вдвох проводили час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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В одному зі своїх інтерв'ю Бен Аффлек зізнався, що не збирається ділитися подробицями роману з Джей Ло .

Нещодавно Джей Ло зізналася, що не шкодує про возз'єднання з Беном Аффлеком .