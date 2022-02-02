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Джей Ло не шкодує, що вони з Беном Аффлеком зійшлися вдруге: Пишаюсь тим, що я з ним

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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2 лютого, 07:55
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Дженніфер Лопес не любить обговорювати своє особисте життя. У новому інтерв'ю голлівудська зірка вперше за довгий час заговорила про роман із Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес у новому інтерв'ю розповів про роман із Беном Аффлеком
Дженніфер Лопес у новому інтерв'ю розповів про роман із Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Чуток про стосунки Дженніфер Лопес та Бена Аффлека ходить багато. Актори часто падають у поле зору папараці, але самі майже не публікують спільних фото у Instagram. Як зізналася Джей Ло в інтерв'ю People, вона не шкодує, що вони з Беном Аффлеком зійшлися вдруге.

Я почуваюся такою неймовірно щасливою і пишаюся тим, що я з ним. Це гарна історія кохання, в якій ми отримали другий шанс

Шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлек порівняли кілька фото пари на червоній доріжці
Шанувальники Дженніфер Лопес та Бена Аффлек порівняли кілька фото пари на червоній доріжці / Фото: Getty Images, instagram.com/bennifer_02/

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За словами голлівудської зірки, вперше їхні стосунки з Беном Аффлеком зруйнувала надмірна увага публіки. Вона назвала це добрим досвідом, але зараз же пара намагається своє особисте життя оберігати.

Я просто відчуваю себе дуже щасливою від того, що я щасливі і люблячі стосунки, і я хочу зробити все, що в моїх силах, щоб захистити їх і зберегти їх у безпеці. Це святе

Як зізнається Джей Ло, зараз їхні стосунки з Беном Аффлеком відрізняються від роману в 2004 році.

Це чудово, тому що це зовсім не те, що було багато років тому… Це більша вдячність і свято, і це приємно. Коли ви знаходите когось і дійсно кохаєте його, у вас є другий шанс. Це дійсно рідкісна, дорогоцінна, гарна річ, і ми не сприймаємо це як належне

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на баскетбольному матчі
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек на баскетбольному матчі / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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Голлівудська зірка зазначила, що після їхнього першого розставання Бен Аффлек дуже змінився і їй це подобається. Він став тим чоловіком, яким вона завжди знала, що він може бути.

Я так пишаюся ним, я так пишаюся чоловіком, яким він став, за яким я спостерігала здалеку.

Раніше ми розповідали, які стосунки у Дженніфер Лопес з колишньої дружиною Бена Аффлека насправді.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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