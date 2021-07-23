Джей Ло і Бен Аффлек перестали приховувати стосунки? Краща подруга співачки опублікувала фото пари

У Мережі активно обговорюють возз'єднання Дженніфер Лопес і Бена Аффлека через 17 років. Пара разом відвідала день народження кращої подруги Джей Ло

Подруга Джей Ло опублікувала фото співачки з Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек не поспішають говорити про своє особисте життя. Пару не раз помічали на побаченнях, пішли чутки і про майбутні заручини голлівудських акторів, але поки ніяких офіційних коментарів не було. Новим приводом для обговорення цього роману стала публікація кращої подруги Джей Ло.

Ліа Реміні опублікувала відеозвіт в Instagram зі свого дня народження, який відзначала ще в червні. На одному з фото були Дженніфер Лопес і Бен Аффлек.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на дні народження Ліа Реміні / Фото: Instagram

Випадково чи ні краща подруга додала фото пари невідомо. Варто зазначити, це перше спільний знімок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека в Instagram.

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Нагадаємо, Дженніфер Лопес і Бен Аффлек були заручені 17 років тому, проте розірвали заручини і розлучилися. Тоді причиною розставання назвали зайву увагу журналістів і папараці до пари, що дуже не подобалося Бену. Раніше в травні стало відомо, що артисти провели разом відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Також в ЗМІ з'явилася інформація, що Бен Аффлек збирається зробити пропозицію Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес застрахувалася від зрад – подробиці в сюжеті:

Раніше ми зібрали версії, чому Дженніфер Лопес вирішила повернутися до Бена Аффлек.