Джейсон Момоа підняв Емілію Кларк на руки і солодко зізнався в кохання: "Місяць мого життя"

Джейсон Момоа і Емілія Кларк / Фото: instagram.com/prideofgypsies, instagram.com/emilia_clarke

Поки фанати обурювалися через те, як виглядають головні герої приквела "Гри престолів" – серіалу "Будинок Дракона", актори оригінальної саги зустрілися! Кхалісі Деєнеріс в обличчі Емілії Кларк і кхал Дрого в обличчі Джейсона Момоа возз'єдналися! На минулих вихідних актори відвідали вечірку шоуранера "Гри престолів".

На фото, опублікованому в Instagram-акаунті Джейсона Момоа, він підняв Емілію Кларк на руки. На фото помітно, що навіть через три роки "хімія" між акторами нікуди не зникла.

Місяць мого життя. Ти чудова, люблю тебе назавжди. Беніофф, ти красунчик, щедрий задирака, – написав актор.

Судячи з усього, співавтор серіалу Девід Беніофф, у якого день народження 25 вересня, вирішив влаштувати вечірку зараз.

Джейсон Момоа і Емілія Кларк на вечірці у творця "Ігри престолів" Девіда Бениоффа / Фото: instagram.com/prideofgypsies

На іншому знімку Джейсон Момоа і Девід Беніофф позують в схожих чорних піджаках.

Пост актора зібрав понад два з половиною мільйони лайків.

Джейсон Момоа і Девід Бениофф / Фото: instagram.com/prideofgypsies

Нагадаємо, що Джейсон Момоа в "Грі престолів" зіграв роль вождя кочівників. Героїню Емілії Кларк – молоду принцесу Деєнеріс – насильно видали за нього заміж, але незабаром вона по-справжньому закохалася в нього. Історія їхніх екранних стосунків була дуже зворушливою, тому шанувальники завжди з розчуленням спостерігають, як актори близько дружать і в реальному житті.

Дивіться, як по місцях зйомок "Гри престолів" водять екскурсії:

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