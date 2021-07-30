Ксенія Мішина про вивчення хорватської, зйомки в іншій країні та серіалі, який налякав чиновників

Феноменальна подія для української серіальної індустрії – вихід першого міжнародного серіалу, знятого для онлайн-платформи OLL.TV. У Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми розповідаємо про проєкт

Далібор Матаніч, Віктор Сарайкін та Ксенія Мішина на знімальному майданчику серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ще до прем'єри проєкт змусив топчиновників Хорватії піти у відставку, і водночас створити величезну інтригу для українських серіаломанів. В серіалі "Зломовчання" знялася зірка українського кіно- та телеекрану Ксенія Мішина, знаменитий хорватський актор Горан Богдан і багато інших українських та хорватських акторів, які полюбилися глядачам. Режисер кримінальної драми – Далібор Матаніч, чий серіал "Новини" придбав Netflix. Сюжет стрічки заснований на журналістському розслідуванні про сексуальне рабство, що свого часу викликало суспільний резонанс, але тоді чиновники змусили пресу замовкнути.

І тепер, у 2021-му, глядачі побачать емоційну, пронизливу та неймовірно зворушливу історію, яку автори серіалу розкажуть правдиво і без прикрас. Те, що серіал стане сенсацією не тільки в Україні й Хорватії, а також в інших країнах, здається вже очевидним. А поки глядачі очікують найбільш шокуючої й захопливої серіальної прем'єри року – ми розповідаємо про закулісся проєкту.

В ексклюзивному інтерв'ю для Life Сьогодні Далібор Матаніч і Ксенія Мішина розповіли найбільш інтригуючі факти про зйомки "Зломовчання".

У головних ролях "Зломовчання" – Ксенія Мішина та Горан Богдан / Фото: прес-служба

У серіалі Ксенія Мішина грає роль мецената на ім'я Ольга, яка починає розслідувати зникнення своєї племінниці. Пошук дівчини зіштовхує Ольгу з журналістом Стрибором і слідчим Володимиром, які в намаганні з'ясувати причини вбивств молодих дівчат у хорватському містечку Осієк, виходять на слід злочинного синдикату.

З першої секунди знайомства з Ксенією Мішиной режисер зрозумів, що це її роль

З самого початку було багато актрис, які хотіли зіграти роль Ольги, але, коли я побачив перші відеопроби з Ксенією, я сказав: "Це саме та дівчина". Потім ще були кінопроби, де нам зустрілося багато дійсно хороших актрис, але Ксенія з першої секунди була тією, хто має зіграти Ольгу, – розповів Далібор Матаніч.

За словами режисера, вони шукали таку актрису, яка покаже на екрані кілька важливих якостей персонажа.

Нам потрібна була така особистість, яка була б крихкою, сильною, красивою, впертою, щоб вона могла бути і матір'ю, і дружиною. Весь її характер – комплексний, і нам потрібен був хтось, хто одночасно і дуже ефектно виглядає зовні, і добре грає, і може показати трансформацію персонажа, – розповів Далібор Матаніч.

Ксенія Мішина і режисер Далібор Матаніч / Фото: пресслужба

Дві речі, які найбільше здивували Ксенію Мішину в проєкті

Мене вразила кількість сцен хорватською мовою, які я мусила вивчити. І, звичайно ж, сама ідея сценарію. Коли я дізналася, що сюжет заснований на реальних подіях – стало вдвічі цікавіше втілити все це в життя. Про такі історії мають знати! – поділилася актриса.

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" відбудеться в грудні на онлайн-сервісі OLL.TV / Фото: пресслужба

У Ксенії Мішиної було лише пару тижнів, щоб вивчити хорватську! Режисер сказав, що "це було пекло для неї"

Вивчення хорватської – це, напевно, перший момент, який загнав мене в ступор і змусив похвилюватися. У мене було катастрофічно мало часу. Я вперше полетіла в Хорватію на знайомство з моїм коучем з мови, на розбір сцен – і всього за два тижні треба було навчитися говорити! Ми займалися практично щодня, – розповіла Ксенія Мішина.

Таке швидке вивчення хорватської – справжній феномен в житті Ксенії Мішиної.

Чесно кажучи, для мене великий секрет як я з цим впоралася? Зараз я вже не скажу, що це було неймовірно складно. Вірю в те, що цей проєкт просто був мені призначений, тому все минуло досить легко, – зізналася актриса.

Далібор Матаніч вважає, що для Ксенії "це було божевіллям".

Думаю, для неї це було пекло. Вона була зовсім збентежена і, звичайно, боялася, що це щось нове, чого вона не знає. Але коли вона прийшла на знімальний майданчик, вона впоралася. Вона виконала цей челендж, – розповів Далібор Матаніч.

Втім, за словами режисера, певні елементи в українській і хорватській можуть бути схожі, тому українська та хорватська групи розуміли 20-30% зі сказаного одне одному.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

"Вони – трудяги і фанатики своєї справи!": Ксенія Мішина про роботу з хорватським режисером і його командою

Вони, звичайно, трудяги! Я вважаю, що вони дійсно фанати своєї справи, своєї роботи, творчості. Це не може не закохувати в них. Тому що працювати з такими графіками – досить важко. Ми працювали практично без перерви і було багато нічних змін. Вони справді одержимі своєю професією. Вони й самі кажуть, що – справжні фанати своєї роботи, тому не втомлюються. У Далібора Матаніча енергія взагалі незгасна! – поділилася актриса.

Зйомки серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Українські актори викликали захват хорватського режисера

Ще з моменту кастингу Далібор Матаніч був здивований, наскільки добре українські актори підготувалися до прослуховування і репетицій.

Робота з українськими акторами була радістю і задоволенням. Думаю, я їм сподобався і їм було весело зі мною. Вони настільки підготовлені, що у мене на майданчику з'являлося безліч варіацій. А вигадувати їх можна тільки з актором, який знає текст, знає роль, розуміє свого персонажа. І так у мене було з усіма акторами – від досвідчених до молодих – всі вони були чудові! – сказав Далібор Матаніч.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Тема серіалу – сексуальне рабство – як ніколи актуальна в наш час в Україні

Ксенія Мішина була шокована дізнавшись, що проблема сексуального рабства існує не тільки в азіатських та інших країнах, але й тут – в Україні.

Ба більше – в період пандемії коронавірусу вона набрала обертів! Думаю, що більшість людей настільки від цього далекі, що навіть не замислюються над даною темою. Як і я до початку зйомок нашого проєкту. Але такі теми однозначно мають бути висвітлені. Про них потрібно знати. Я кожному раджу подивитися "Зломовчання", тому що ця історія заснована на реальних подіях. Ми зобов'язані правильно ростити своїх дітей. Пояснювати їм які небезпеки існують у цьому світі, – розповіла Ксенія Мішина.

Ксенія Мішина і Далібор Матаніч / Фото: прес-служба

У серіалі будуть брутальні й відверті сцени. Одна з таких – з тортурами дітей

Будуть сцени тортур дітей і дівчаток, це буде дуже шокуюче. Для всіх, хто будь-коли знімав або знімався як актор, це дуже зворушливі моменти. Як приклад – продюсер Рита Гребенчикова плакала на пресконференції. Тож ця тема дуже шокуюча, і це сталося насправді, тому нам потрібно розповісти про це, – поділився Далібор Матаніч.

З огляду на те, що проєкт створюється не для українського телебачення, а для онлайн-платформи OLL.TV, в серіалі будуть і жорстокі сцени. Але саме завдяки їм глядач дізнається історію такою, якою вона сталася в реальному житті. Втім, режисер Далібор Матаніч вже не вперше знімає серіали в такому реалістичному жанрі, тому що це допустимо на громадському телебаченні в Хорватії.

Ми не думаємо, що всі скажуть, чи про те, якою буде реакція, ми хочемо просто розповісти історію в політичному ключі, – сказав режисер.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Ксенія Мішина може виїхати до Голлівуду

Зірка багатьох українських кіно- і телепроєктів, улюблениця мільйонів українців на думку хорватського режисера Далібора Матаніча має всі шанси, щоб працювати в Голлівуді.

Я сказав продюсерам [серіалу "Зломовчання]: "Будь ласка, Ксенія – мій вибір номер один. Будь ласка, візьміть її! Я думаю через шість місяців вона поїде зніматися до США, тож, можливо, це останній шанс, коли ми її можемо залучити в проєкт", – розповів Далібор Матаніч.

Акторка Ксенія Мішина і хорватський режисер Далібор Матаніч на зйомках "Зломовчання" / Фото: пресслужба

Яким буде серіал "Зломовчання"?

За словами Далібора Матаніча, серіал буде дуже емоційним. В сюжеті є два основних міста – Київ та Осієк, які спочатку здаються абсолютно різними. Але вони схожі у своїй боротьбі зі злом.

Це зло універсальне, погані речі, що трапилися з цією дівчинкою та з іншими дівчатами, відбуваються в усьому світі. Це основний меседж, і всі актори з України й Хорватії говорили те ж саме. Це буде серіал у стилі західних, які ви звикли дивитися, але вже з нашого погляду – південно-східної Європи. Як Україна і Хорватія атакують захід, – поділився режисер.

Творці "Зломовчання" хочуть зробити історію максимально універсальною, тому що саме таким є кожне зло у світі.

Сенс у тому, що кожне зло – універсальне. Немає великого і маленького зла. Щось погане відбувається з дітьми і дівчатками всюди у світі, тому це слід зупинити. Це має бути зупинено за будь-яких умов, – розповів Далібор Матаніч.

Кадр зі зйомок серіалу "Зломовчання" / Фото: прес-служба

Ексклюзивна прем'єра серіалу "Зломовчання" (виробництво Drugi plan і Star Media) відбудеться в грудні 2021 року на онлайн-сервісі OLL.TV.

Дивіться відео прямо зі зйомок "Зломовчання":

Раніше актор Віктор Сарайкін розповів про зйомки в серіалі "Зломовчання" і про те, як серіал може вплинути на проблему сексуального рабства.