Джонні Депп продовжує заперечувати звинувачення Ембер Херд: Я не вдарив жодної жінки у житті!

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Ось уже кілька років колишнє подружжя Джонні Депп і Ембер Херд публічно з'ясовують стосунки, а в їхньому конфлікті з'являються все нові жахливі подробиці. Днями актриса взагалі звинуватила колишнього чоловіка у зґвалтуванні.

Однак під час нового судового засідання Депп знову заговорив про те, що ніколи не завдавав жодної шкоди Ембер і всі її звинувачення на його адресу – не більше, ніж можливість набити собі ціну. Зірка "Піратів Карибського моря" не заперечує сварки з дружиною, але запевняє, що ніколи не піднімав на неї руку, пише CNN.

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Я сам ніколи не досягав такої точки, щоб вдарити міс Херд будь-яким чином, і я ніколи не вдарив жодної жінки у своєму житті, – заявив під час суду Депп.

Актор зізнався, що зараз жертвує своєю кар'єрою заради того, щоб досягти справедливості.

Одного разу ти, так би мовити, Попелюшка, а потім через 0,6 секунди ти Квазімодо. Я не заслужив на це, ані мої діти, ані люди, які вірили в мене всі ці роки, – розповів про свою кар'єру Депп.

Зараз актор налаштований на те, щоб розповісти всю історію стосунків з Ембер, не упускаючи подробиць. У актриси, схоже, також своя стратегія – перед судом вона несподівано сказала Деппу, що кохає його.

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