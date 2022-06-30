DZIDZIO розповів, чи атакують рашисти його маму в Португалії: "Вона б'є дуже сильно"

DZIDZIO розповів про маму в Португалії / Фото: Колаж: Сьогодні

Мама DZIDZIO вже довго живе в Португалії і зараз також залишається там. Михайло Хома розповідав, що Галина Янівна, як і багато українців за кордоном, відчуває докори сумління за те, що не може бути поряд зі своїми рідними на Батьківщині. Тому вона намагається спрямувати всі сили на допомогу українським переселенцям за кордоном.

Під час війни чимало українців за кордоном стикнулись з неадекватністю рашистів. Були випадки, коли росіяни кидалися на наших громадян за гасло "Слава Україні!", синьо-жовті кольори одягу тощо. Михайло Хома відповів у програмі Ранок з Україною, чи потрапляла у таку неприємну ситуації його мама у Португалії.

Реклама

Артист з мамою Галиною Янівною / Фото: instagram.com/dzidzio

Я переживаю, щоб моя мама з ними не стикнулась, бо це буде біда велика. Це буде гірше, ніж атомна війна. Мама може трьох взяти під пахву, четверо підняти в повітря. Мама настільки бойова духом, і її всі там (у Португалії. – Ред.) дуже люблять та поважають. Вона завжди з синьо-жовтим прапором, і кулак у неї міцний. Якщо йдеться про Україну, то вона б'є дуже сильно, – жартома сказав артист.

Також Михайло Хома розповів, що його сестра з племінницею Вікторією виїхали до мами у Португалію. Однак невдовзі він покликав їх назад, бо Вікторії потрібно було закінчувати 11-й клас.

Михайло Хома з племінницею / Фото: instagram.com/dzidzio

Реклама

Ми мали серйозну розмову, я наполіг повертатись до України (сестру з племінницею. – Ред.), закінчувати школу, вступати. Я думаю, що ніяких процесів не треба переривати. В умовах війни ми маємо вчитись, розвиватись і ставати сильнішими, – сказав співак.

DZIDZIO вважає, що за кордоном, і в Португалії теж, більше переживають за війну, ніж в Україні. За словами артиста, ми страх уже пережили.

За кордоном все набагато страшніше, ніж тут. Ми вже, в принципі, страх пережили. Нам не страшно, бо ми люди волелюбні. За кордоном мама, українці, португальці більше переживають. А я коли телефоную, кажу: "Не треба переживати. Діяти треба", – додав співак.

Як зазначив Михайло, португальцям треба пояснити, що війна в Україні так само може стосуватись їх, якщо зараз не перемогти зло спільними зусиллями.

Зазначимо, сам Михайло Хома зайнятий у волонтерських проєктах для допомоги українцям. Також він виступає для наших воїнів. А нещодавно DZIDZIO разом з іншими українськими зірками виконав патріотичний хіт "Ми з України", який очолив тренди YouTube. Незабаром артист планує вирушити в Європу з п'ятьма концертами, щоб зібрати кошти на машини для наших захисників.