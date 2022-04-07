Єфросиніна зізналася, які повідомлення їй писали російські блогери, коли вона просила не мовчати про війну

Маша Єфросиніна пояснила, чому російські зірки мовчать / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна серед тих українських зірок, хто неодноразово зв'язувався з російськими артистами та блогерами та закликала діяти.

Як зізналася телеведуча, у інтерв'ю "Радіо НВ" деякі їй відповідали, чому вони нічого про напад Росії не поститимуть у себе в соцмережах. Причина криється в страху піти проти політики Путіна.

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Мені написали кілька відомих ютуберів, таких відомих, що там по кілька мільйонів передплатників, вони дуже популярні в аудиторії 18+. Вони написали щось на кшталт: "Маша, ви дійсно вірите, якщо виходити на вулиці, ми щось змінимо? Ви не розумієте, нами править маразматик. Нас просто всіх уб'ють", – сказала Маша в інтерв'ю, але імена блогерів не стала називати

Маша Єфросиніна / Фото: пресслужба

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна записала звернення до Миколи Баскова після його постів на підтримку Росії.

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