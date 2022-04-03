Єфросиніна пояснила рашисту Баскову, чому ніколи не варто говорити про братні народи (відео)

Телеведуча Маша Єфросиніна записала нове відеозвернення

/ Фото: скріншот

Черговий пост Миколи Баскова викликав резонанс. Пропутинський артист відпрацьовує можливість світитися на ТБ та брати участь у концертах у Кремлі. Маша Єфросиніна вирішила відповісти "натуральному блондину Росії", який заявляє, що Україна показує фейкові новини та несправедливо ненавидить братський народ.

Своє звернення українська телеведуча почала, зазначивши, що сьогодні вся стрічка в Instagram заповнена шокуючими кадрами зі звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Маша додала, що соцмережа активно блокує ці фото.

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Навіть цифрові параметри Instagram не здатні це перетравити. Зате здатні перетравити мерзенні душі Баскових, Манучарових, Канделакі, Машкових, Симоньян, Соловйових та іншого начиння диктора Путіна. Я точно знаю, ви мерзенні тварюки, що ви бачили ці фотографії.

Також вона зазначила, що путінські артисти точно подивляться це відео.

Тому що ви не тупі. У вас є очі і ви дивитеся. Тупі не здатні так професійно зображати шизофренію та схиляння перед людиною, яка тримає їх за яйця.

Єфросиніна попросила Баскова не розповідати історії про братні народи.

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Не смій ніколи своєю поганим язиком цю фразу вимовляти. Ви рятуєте братський народ?

Телеведуча вирішила пояснити російському співаку, чому варто забувати це формулювання.

Ми, Україна, – братський народ, який живе у брехні та збоченні? Брехня, Миколо, – це коли тобі забороняють говорити твою позицію, виходити на вулицю з плакатом, дають 15 років за слова "ні війні". Брехня і збочення – ви, гнійні пропагандисти. Це коли дітям у школі заборонено обговорювати війну та навіть вимовляти це слово. Коли вони співають пісні "дядько Вова ми з тобою", і викладають на підлозі в букву "зю". Перекручування – це коли військовий взятий у полон в Україні дзвонить своїй матусі до Росії, а вона йому каже: "Синку, будь ласка, нічого не говори про себе, благаю тебе. До мене прийдуть до в'язниці заберуть". Збочення – це коли російські окупанти натирали у наших жінок навіть жіночу білизну, шуби, валізи. Дзвонять своїм дружинам, а ті кажуть: "Побільше, побільше греби". Перекручування та брехня – це перероблені відео з України з місця дій. Змонтовані так, щоб із зомбоящика лилася інша правда. Це брехня у кожному слові, яку доносять.

Єфросиніна згадала, як у 2014 році Басков обіцяв, що українці приповзатимуть у рваних колготках до Москви на заробітках. Але, як зазначила, телеведуча цього не сталося.

Брехня і збочення – це коли ваш диктатор не виходить з бункера, а вам розсилаються методички що писати і де. Інакше як це у кількох сотень публічних людей практично один в один самі слова в постах. Ідентична риторика, бо ті, у кого залишилася хоч крапля совісті, просто воліють її копіювати копіпастом і ставити собі в текст. Ось це, Колю, брехня та збочення. Живіть із цим, бо жити вам лишилося недовго. Незабаром ви почнете себе жерти, просто з'їдати. Скоро ти на свої концерти приїжджатимеш за їжу. Або ж тобі вигадають ще більшу вигоду, щоб ти міг заробляти криваві гроші.

У своєму зверненні телеведуча торкнулася й орієнтації Баскова.

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В одному ти маєш рацію, Колю, визнаю. Те, що ти заперечував, що гей. Ти і твій коханець Манучаров завжди заперечували, що ви геї. Тут справді погоджуся, ви не геї – ви п*дараси.

До речі, раніше про орієнтації Миколи Баскова розповів Олексій Панін.