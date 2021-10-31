Ексучасниця Серебра Олена Темнікова згадала, як мало не стала жертвою педофіла

Олена Темнікова заявила, що у 17 років мало не стала жертвою збоченця / Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Знаменитості все частіше стали ділитися особистими історіями, і не лише щасливими та позитивними, а й тими, що залишили неприємні спогади або навіть травму на все життя. Наприклад, нещодавно Анна Сєдокова розповіла, що у вісім років зазнала домаганнь з боку залицяльника її матері.

Цього разу своїми одкровеннями поділилася ексучасниця російського гурту "Сtht,hj" Олена Темнікова. Артистка зізналася, що у 17 років познайомилася з чоловіком, який пообіцяв їй допомогти влаштуватися у Москві. Про це вона розповіла у інтерв'ю програмі "Света вокруг света".

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Скріншот: YouTube

Тоді юна Темнікова познайомилася із чоловіком, який назвався поетом-піснярем. Все це сталося на одному із пісенних конкурсів.

Стукає до мене в гримерку і каже: "Я — поет-пісняр, пишу пісні Кадишевій Надії. Давайте я вас продюсуватиму. Приїжджайте ви до мене до Москви, я вас влаштую в жіночий гуртожиток за ветеринарного технікуму. У мене є друзі-автори, пісні записуватимемо". Залишив свій номер телефону та попросив обов'язково зателефонувати йому, – поділилася Олена.

Пізніше із чоловіком також переговорили й батьки майбутньої зірки. Вони вирішили відправити доньку з рідного Кургану до Москви.

Скріншот: YouTube

Коли Олена приїхала до столиці Росії чоловік не виходив на зв'язок. Дівчина вирішила виявитися наполегливістю і приїхала до нього додому. Той вигнав Темникову, заявивши, що "переживає тяжкий період" і йому зараз не до неї. Однак пізніше чоловік відвів Олену в готель, як і обіцяв, але кімнату їй довелося оплачувати собі.

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Якби не жінка адміністратор, трапилося б непоправне: та попередила юну співачку про те, що чоловік часто водить у цей готель молодих дівчаток і проводить з ними час.

Загалом він педофілом виявився. Мені 17, але, повірте, я виглядала і поводилася так, ніби мені 12, – розповіла Олена.

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