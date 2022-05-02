Ектор Хіменес-Браво готував, Злата Огневич співала: у Польщі зібрали 40 тисяч євро для українців

Ектор Хіменес-Браво поміг зібрати гроші, які підуть на допомогу українцям, що постраждали від війни / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Не секрет, що Ектор Хіменес-Браво з перших днів війни разом із командою ресторанів готує обіди для наших захисників. За цей час командою було виготовлено понад 220 000 порцій! Щодня кулінари ресторанів готують близько 3000 порцій їжі. Тепер же стало відомо, що знаменитий шеф у рамках благодійного заходу допоміг зібрати понад 40 тисяч євро. Ці гроші будуть передані до фонду UNITERS та підуть на допомогу постраждалим від російського нападу на Україну.

Днями шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво провів благодійну вечерю у Польщі в одному з варшавських ресторанів. Захід відвідали однодумці Ектора, а співачка Злата Огневич порадувала присутніх своїм вокалом та заспівала кілька українських пісень.

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Ектор Хіменес-Браво і Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Благодійний вечір пройшов неймовірно! Зібрано 1 300 000 грн! Ми продали всі 120 квитків, віночки та створили душевну атмосферу. Завдяки всій команді, Златі Огневич, шефу, місцевим музикантам та всій команді ресторану "Restauracja Belvedere" та нашим гостям! Знаєте, бувають дні, які ти запам'ятовуєш на все життя та розповідаєш за столом друзям. Цей – саме такий! Це була синергія друзів із Польщі, які бажають допомогти, та українців, які стоять на захисті цінностей усього світу! Я виклався на всі 300%, ніби вперше став на кухню,

– ділиться телеведучий, радіючи, що зібрані кошти допоможуть людям, які постраждали в Київській області. Про це повідомляє пресслужба телеканалу СТБ.

Кулінар допомагає наближати нашу перемогу / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час показав кохану.