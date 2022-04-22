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Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час показав кохану: фото

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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22 квітня, 21:23
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Відомий кулінар рідко в соцмережах говорить про особисте життя
Ектор Хіменес-Браво опублікував фото своєї дівчини
Ектор Хіменес-Браво опублікував фото своєї дівчини / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво, який зараз активно займається волонтерською діяльністю, вирішив поділитися новим фото своєї коханої. Як зазначив кулінар, багатьом зараз знайомо, що таке бути в розлуці зі своїм коханим людиною.

Сумую. Відносини на відстані – сьогодення України для багатьох котиків. Оркі прокляті, – підписав фото у Instagram Ектор.

Ектор Хіменес-Браво опублікував нове фото своєї дівчини
Ектор Хіменес-Браво опублікував нове фото своєї дівчини / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво не дуже любить обговорювати своє особисте життя. Він зізнається, що зараз щасливий у нових стосунках, але ім'я обраниці не поспішає розкривати.

До слова, раніше в ексклюзивному інтерв'ю сайту "Сегодня" Ектор Хіменес-Браво зізнавався, свою другу половинку може назвати ідеальною .

Зараз я щасливий у стосунках. Я не розкриваю їх, бо у минулому був такий прецедент, коли це дуже негативно вплинуло на стосунки. Настане момент, коли ми перестанемо ховатися від шанувальників, але на весь свій час

Раніше Ектор Хіменес-Браво висловився про російських зірок, які мовчать про війну в Україні .

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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